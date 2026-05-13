R.K. din Satu Mare, a fost considerat unul dintre principalii implicați într-o schemă în care un adolescent de 15 ani a fost folosit într-o capcană sexuală

Un bărbat din municipiul Satu Mare a fost condamnat definitiv la 7 ani de închisoare într-un dosar deosebit de grav instrumentat de DIICOT – Biroul Teritorial Oradea, care a vizat infracțiuni de trafic de minori, pornografie infantilă și șantaj, scrie BIHOREANUL.

Este vorba despre R.K., considerat de anchetatori unul dintre principalii participanți la o schemă prin care un adolescent de 15 ani, provenit dintr-un centru de plasament, a fost folosit pentru compromiterea și șantajarea unui bărbat.

Cum acționa gruparea

Potrivit anchetei, cazul a început în primăvara anului 2023, când R. K. împreună cu alte persoane din Oradea și județul Mureș, ar fi racolat minorul și l-ar fi dus într-un apartament din Oradea pentru a atrage victima într-o întâlnire intimă.

Întreaga scenă a fost filmată în secret, iar ulterior imaginile au fost folosite pentru șantaj. Victimei i-au fost ceruți inițial 25.000 de euro pentru a nu fi denunțată autorităților, suma fiind redusă ulterior la 10.000 de euro, conform BIHOREANUL.

Anchetatorii susțin că o primă tranșă de 1.000 de euro a fost deja încasată înainte ca bărbatul șantajat să sesizeze autoritățile.

Descoperiri grave la percheziții

În urma perchezițiilor efectuate de procurorii DIICOT și polițiștii Brigada de Combatere a Criminalității Organizate Oradea, în locuința lui R. K. au fost descoperite materiale pornografice cu minorul implicat în dosar, dar și alte materiale care îi înfățișau pe alți copii.

Aceste probe au stat la baza condamnării pentru pornografie infantilă, trafic de minori și șantaj.

Condamnare definitivă și încarcerare

Dosarul a fost judecat la Tribunalul Bihor, iar sentința a fost menținută definitiv în data de 12 mai 2026 de Curtea de Apel Oradea, potrivir BIHOREANUL.

După pronunțarea deciziei definitive, R. K. a fost ridicat de polițiști și încarcerat în Penitenciarul Oradea, unde își va executa pedeapsa de 7 ani de detenție.

În același dosar au mai fost condamnate alte cinci persoane, unele cu executare, altele cu suspendare.

Precizarea anchetatorilor

Pe parcursul procesului penal, persoanele cercetate au beneficiat de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de lege, precum și de prezumția de nevinovăție până la pronunțarea hotărârii .