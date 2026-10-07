Amendamentul deputatului PSD de Satu Mare privind băuturile tradiționale produse în gospodării este adoptat cu 225 de voturi. Propunerea prevede scutirea de accize, în limita a 200 de litri pe an, pentru producția destinată exclusiv consumului propriu

Deputatul PSD de Satu Mare, Mircea Govor, anunță o victorie importantă obținută în Parlament, după ce amendamentul său privind pălinca și băuturile tradiționale produse în gospodării este adoptat cu 225 de voturi. Propunerea urmărește să facă diferența între producția destinată consumului propriu și activitatea comercială, oferind o facilitate fiscală gospodăriilor care respectă condițiile prevăzute de lege. Pentru parlamentarul sătmărean, votul reprezintă o confirmare că tradițiile românești și munca oamenilor din gospodării pot găsi susținere la nivelul Parlamentului.

225 de voturi pentru amendamentul privind pălinca

Deputatul PSD de Satu Mare, Mircea Govor, anunță adoptarea în Parlament a amendamentului prin care gospodăriile care produc băuturi tradiționale pentru consum propriu beneficiază de o facilitate fiscală.

Propunerea inițiată de parlamentarul sătmărean prevede scutirea de accize, în limita a 200 de litri pe an, pentru băuturile tradiționale produse în gospodăriile înscrise în registrul agricol, cu condiția ca acestea să nu fie destinate comercializării.

„Legea trebuie să facă diferența”

Mircea Govor susține că demersul pornește de la necesitatea unei diferențieri clare între producția realizată în gospodărie pentru consumul propriu și activitatea comercială.

„Am inițiat această propunere și am susținut-o cu convingerea că legea trebuie să facă diferența între producția pentru consumul propriu și activitatea comercială”, transmite deputatul sătmărean.

În opinia sa, măsura reprezintă una de echitate și vine în sprijinul gospodăriilor care păstrează tradiția producerii băuturilor tradiționale de la o generație la alta.

Govor: „Sunt deputatul sătmărenilor”

Amendamentul a beneficiat de sprijinul a 225 de parlamentari, Mircea Govor mulțumindu-le atât colegilor din PSD, cât și parlamentarilor din celelalte formațiuni care au votat propunerea.

„Cele 225 de voturi arată că putem găsi sprijin pentru soluții concrete atunci când apărăm munca oamenilor și tradițiile comunităților noastre”, afirmă deputatul.

Mircea Govor spune că își asumă în continuare rolul de reprezentant al sătmărenilor în Parlament și că își propune să apere interesele românilor prin inițiative legislative pe care le consideră utile pentru comunități.