Datele oficiale pentru luna iunie 2026 arată o evoluție paradoxală pe piața muncii din județ: câștigurile salariale cresc, în timp ce numărul angajaților continuă să scadă





Județul Satu Mare ajunge la finalul lunii iunie 2026 cu 84.518 salariați, cu 93 mai puțini decât în luna mai și cu nu mai puțin de 1.195 sub nivelul înregistrat în iunie 2025. În același timp, salariul mediu net urcă la 4.671 de lei, cu 34 de lei peste luna precedentă și cu 317 lei mai mult decât în urmă cu un an. Cifrele conturează astfel o piață a muncii în care veniturile celor care lucrează cresc, dar baza de salariați se restrânge constant.

Numărul salariaților continuă să scadă

La sfârșitul lunii iunie 2026, efectivul salariaților din județul Satu Mare este de 84.518 persoane. Față de luna mai, județul pierde încă 93 de salariați, iar comparația cu iunie 2025 este și mai îngrijorătoare: sunt cu 1.195 de persoane mai puține.

Trendul descendent nu este unul izolat, ci se conturează pe parcursul ultimului an și jumătate. În ianuarie 2025, județul avea 85.359 de salariați, iar în martie 2025 se atingea nivelul de 85.893 de persoane, cel mai ridicat din intervalul analizat.

De atunci, efectivul salarial intră treptat pe o pantă descendentă. La sfârșitul anului 2025 se ajunge la 85.005 salariați, iar în primele șase luni din 2026 scăderea continuă: 84.898 în ianuarie, 84.804 în februarie, 84.722 în martie, 84.660 în aprilie, 84.611 în mai și 84.518 în iunie.

Practic, în numai șase luni, județul pierde alte 380 de persoane din rândul salariaților.

Salariul brut crește, dar nu suficient pentru a schimba imaginea de ansamblu

În contrast cu scăderea numărului de angajați, câștigurile salariale continuă să avanseze. În iunie 2026, câștigul salarial mediu brut din județul Satu Mare ajunge la 7.770 de lei.

Față de luna mai, creșterea este de 59 de lei, iar raportat la iunie 2025, salariul mediu brut este mai mare cu 551 de lei.

Evoluția din primele luni ale anului arată însă și oscilații importante. De la 7.381 de lei în ianuarie, câștigul salarial mediu brut urcă la 7.497 de lei în februarie și atinge 7.791 de lei în martie. În aprilie scade la 7.536 de lei, pentru ca în mai să crească din nou la 7.711 lei și să ajungă la 7.770 de lei în iunie.

Comparativ cu iunie 2025, când media brută era de 7.219 lei, avansul este de 551 de lei.

4.671 de lei, salariul mediu net în Satu Mare

Pentru salariați, indicatorul care contează cel mai mult este însă câștigul net. În iunie 2026, salariul mediu net din județ ajunge la 4.671 de lei.

Este o creștere de 34 de lei față de luna mai și de 317 lei față de iunie 2025. Cu alte cuvinte, într-un an, câștigul salarial mediu net crește cu aproximativ 7,3%.

Și aici se observă o evoluție oscilantă de la o lună la alta. Salariul mediu net pornește în 2026 de la 4.441 de lei în ianuarie, urcă la 4.508 lei în februarie și ajunge la 4.697 de lei în martie. În aprilie coboară la 4.539 de lei, după care revine la 4.637 de lei în mai și 4.671 de lei în iunie.

Comparativ cu nivelul din iunie 2025, de 4.354 de lei, creșterea este de 317 lei.

Industria și construcțiile au cel mai mare salariu net

Pe principalele ramuri economice, diferențele sunt vizibile.

În iunie 2026, cel mai mare câștig salarial mediu net se înregistrează în industria și construcțiile din județul Satu Mare, unde media ajunge la 4.816 lei. Valoarea este cu 0,7% mai mică decât în luna mai, dar cu 11,1% peste nivelul din iunie 2025.

În agricultură, silvicultură și pescuit, câștigul salarial mediu net ajunge la 4.737 de lei. Față de mai 2026, creșterea este de 10,1%, iar comparativ cu iunie 2025, avansul este de 7,4%.

În sectorul serviciilor, salariul mediu net este de 4.551 de lei, cu 1,3% peste nivelul din luna precedentă și cu 4,2% mai mare decât în iunie 2025.

Datele arată astfel că industria și construcțiile rămân sectorul cu cele mai mari venituri medii, în timp ce serviciile se află la coada clasamentului dintre cele trei mari ramuri analizate.

Mai mulți bani pentru cei care rămân, mai puțini salariați în economie

Imaginea de ansamblu este una care merită atenție. Pe de o parte, salariul mediu net crește cu 7,3% într-un an, ceea ce înseamnă un plus de 317 lei pentru media statistică. Pe de altă parte, în aceeași perioadă, județul pierde 1.195 de salariați.

Cifrele nu înseamnă automat că fiecare angajat câștigă mai mult sau că fiecare sector pierde personal, însă tendința generală este greu de ignorat: creșterea câștigurilor salariale se produce simultan cu reducerea efectivului de salariați.

Pentru economia județului, această evoluție ridică o întrebare importantă: cât de sustenabilă este creșterea salarială dacă numărul persoanelor care contribuie efectiv la activitatea economică este în scădere?

În iunie 2026, Satu Mare are, așadar, 84.518 salariați și un câștig salarial mediu net de 4.671 de lei. Salariile cresc, dar numărul celor care le încasează scade. Iar această contradicție statistică poate deveni una dintre cele mai importante provocări ale pieței muncii sătmărene în perioada următoare.