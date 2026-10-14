



Învățarea continuă la orice vârstă, iar un grup de seniori din Satu Mare arată acest lucru săptămână de săptămână. După absolvirea programului Hi Digital, derulat de Fundația Vodafone România, aceștia participă la cursurile de limba engleză organizate de Biblioteca Județeană Satu Mare.

Întâlnirile au loc în sala de curs a bibliotecii, într-o atmosferă relaxată, în care conversația și exercițiile de limbă engleză se îmbină cu bucuria de a petrece timp împreună. Cu o cafea alături și cu multă voie bună, participanții învață cuvinte noi, exersează regulile gramaticale și capătă tot mai multă încredere să se exprime în engleză.

Pentru cursanți, orele reprezintă și o ocazie de socializare. Ei își continuă astfel parcursul de învățare început în cadrul Hi Digital și descoperă că pot aborda domenii noi, pas cu pas, alături de oameni cu aceleași interese.

Reprezentanții Bibliotecii Județene Satu Mare le-au transmis felicitări seniorilor pentru ambiția, curiozitatea și entuziasmul cu care participă la cursuri. Activitatea arată că biblioteca poate fi, dincolo de locul în care împrumuți cărți, și un spațiu în care oamenii se întâlnesc, învață și își dezvoltă noi abilități.