



Președintele Federației Producătorilor de Pălincă din Nord-Vest a vorbit, la NORD VEST TV, despre importanța modificării legislative susținute de deputatul PSD de Satu Mare, o inițiativă care vizează gospodăriile din întreaga Românie.

Amendamentul privind cei 200 de litri de pălincă pentru consum propriu reprezintă un pas important pentru protejarea tradiției și pentru miile de familii care își prelucrează fructele din propria livadă. Invitat în emisiunea „Actualitatea sătmăreană” de la NORD VEST TV, Cornel Mureșan, președintele Federației Producătorilor de Pălincă din Nord-Vest și al Asociației Patronale a Producătorilor de Pălincă Naturală din Țara Oașului, a explicat de ce această inițiativă are o miză mult mai mare decât pare la prima vedere și a evidențiat rolul deputatului PSD Mircea Govor în susținerea demersului.

„Este un bun câștigat nu pentru județul Satu Mare, ci pentru întreaga țară. Este o chestie de normalitate și firesc”, a declarat Cornel Mureșan, subliniind importanța modificărilor legislative pentru producătorii tradiționali și pentru gospodăriile din mediul rural.

Un demers așteptat de peste două decenii

Potrivit lui Cornel Mureșan, lupta pentru schimbarea legislației privind distilatele din fructe a început încă din 2004. De-a lungul anilor, reprezentanții producătorilor au făcut demersuri atât la nivel guvernamental, cât și parlamentar, încercând să obțină reguli adaptate realităților din gospodăriile românești.

Un proiect legislativ a fost promovat și în 2008, însă inițiativa nu a ajuns să producă efectele urmărite. Au urmat ani de discuții, argumente și încercări de modificare a cadrului fiscal.

În acest context, Cornel Mureșan a evidențiat importanța susținerii parlamentare de care a beneficiat amendamentul promovat de deputatul Mircea Govor.

„Nu este deloc ușor să treci o lege în Parlamentul României”, a explicat reprezentantul producătorilor, descriind procedurile și obstacolele pe care trebuie să le depășească o inițiativă de modificare a Codului fiscal.

Susținerea obținută pentru amendament reprezintă, astfel, un moment important într-un demers pe care producătorii îl consideră esențial pentru păstrarea tradiției și pentru reglementarea mai echitabilă a producției destinate consumului propriu.

Ce înseamnă plafonul de 200 de litri

Miza principală a amendamentului este stabilirea unei cantități de 200 de litri de pălincă pentru consum propriu, la o concentrație alcoolică de 50%, potrivit explicațiilor oferite în emisiune.

Până acum, cadrul fiscal descris de Cornel Mureșan prevedea o cantitate echivalentă cu aproximativ 100 de litri de distilat la aceeași concentrație, calculată pornind de la plafonul de 50 de litri de alcool pur.

Pentru familiile care dețin livezi și obțin anual cantități importante de prune, mere, pere sau alte fructe, majorarea plafonului ar putea reprezenta o schimbare semnificativă.

Cornel Mureșan a explicat că producția realizată într-o gospodărie pentru consumul familiei nu trebuie confundată cu activitatea unei distilerii comerciale. În opinia sa, legislația trebuie să țină cont de diferența dintre oamenii care își prelucrează propria recoltă și operatorii economici care produc alcool pentru vânzare.

Inițiativa urmărește, totodată, clarificarea regimului micilor cazane sătești și comunale, care oferă servicii de distilare pentru locuitorii comunităților rurale. O altă componentă a modificărilor prezentate în emisiune vizează aplicarea unui regim de accizare redus pentru cantitățile care depășesc plafonul destinat consumului propriu, în condițiile prevăzute de lege.

Un câștig pentru tradiția din Satu Mare

În județul Satu Mare, pălinca este strâns legată de identitatea locală, de pomicultură și de obiceiurile transmise din generație în generație. În Oaș și în zona Codrului, cazanele tradiționale continuă să aibă un rol important în viața comunităților.

Potrivit estimărilor prezentate de Cornel Mureșan, în județ ar exista aproximativ 280–300 de instalații de distilare, deși nu toate sunt funcționale.

Acestea oferă servicii familiilor care doresc să își transforme fructele în distilate tradiționale, fără ca activitatea lor să fie neapărat una comercială. De aceea, reglementarea adecvată a funcționării lor este importantă atât pentru gospodării, cât și pentru păstrarea unui meșteșug cu rădăcini adânci în cultura locală.

Amendamentul susținut de Mircea Govor are o miză națională, dar relevanța sa este deosebită pentru județul Satu Mare, unde pălinca reprezintă mai mult decât un produs: este parte a tradiției și a identității comunităților rurale.

Prin susținerea acestei inițiative, deputatul PSD Mircea Govor a contribuit la readucerea în prim-plan a unei probleme pentru care producătorii spun că au luptat ani la rând.

Pentru Cornel Mureșan și reprezentanții sectorului, obiectivul este ca gospodăriile să își poată valorifica recolta în condiții legale și echitabile, iar tradiția pălincii românești să poată fi transmisă mai departe.

Înregistrarea emisiunii:

Florin Cristian Mureșan