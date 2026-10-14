



Polițiștii sătmăreni, împreună cu reprezentanții Registrului Auto Român (RAR), au desfășurat o acțiune de control în localitatea Ciuperceni, pentru verificarea respectării legislației rutiere și identificarea autovehiculelor cu deficiențe tehnice. În urma verificărilor, au fost aplicate 16 sancțiuni contravenționale, în valoare totală de peste 11.000 de lei, iar șase certificate de înmatriculare au fost reținute.

Acțiunea a avut loc marți, 13 octombrie 2026, în intervalul orar 09:00–11:00, și a fost organizată de polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală Satu Mare, cu sprijinul inspectorilor Registrului Auto Român Satu Mare.

Controalele au urmărit prevenirea și combaterea infracțiunilor și contravențiilor la regimul rutier, verificarea respectării prevederilor legale și menținerea unui climat de siguranță publică.

41 de autoturisme verificate în două ore

Pe parcursul acțiunii, polițiștii au oprit și verificat 41 de autoturisme și au legitimat 41 de persoane.

În urma neregulilor constatate, au fost aplicate 16 sancțiuni contravenționale, valoarea amenzilor depășind 11.000 de lei.

Un rol important în cadrul verificărilor l-au avut reprezentanții Registrului Auto Român, care au controlat starea tehnică a autovehiculelor oprite în trafic, pentru a identifica eventualele defecțiuni care le-ar putea face necorespunzătoare pentru circulația pe drumurile publice.

În urma verificărilor tehnice, șase certificate de înmatriculare au fost reținute.

Polițiștii și inspectorii RAR continuă verificările pentru siguranța rutieră

Astfel de acțiuni urmăresc reducerea riscurilor din trafic și creșterea gradului de siguranță pentru toți participanții la circulație. Verificarea stării tehnice a autovehiculelor reprezintă o componentă importantă a prevenirii accidentelor, în special în cazul defecțiunilor care pot afecta funcționarea sistemelor esențiale ale mașinilor.

Polițiștii le recomandă conducătorilor auto să verifice periodic starea tehnică a vehiculelor, să remedieze eventualele defecțiuni și să respecte regulile de circulație.



