



Teatrul de Nord din Satu Mare îi invită pe spectatori duminică, 18 octombrie, de la ora 19:00, la o nouă reprezentație a spectacolului „Omul cel bun din Sîciuan”, de Bertolt Brecht. Montarea regizată de Bocsárdi László va putea fi urmărită la Sala Mare, după ce premiera din 4 octombrie a fost primită cu entuziasm de publicul sătmărean.

Una dintre cele mai cunoscute creații ale dramaturgului german Bertolt Brecht revine pe scena Teatrului de Nord, într-o producție a Secției române care îmbină teatrul, muzica și expresivitatea vizuală cu întrebări fundamentale despre moralitate, solidaritate și supraviețuire.

Spectacolul „Omul cel bun din Sîciuan” propune o reflecție asupra unei dileme universale: mai poate un om să rămână bun într-o lume în care bunătatea este adesea exploatată, iar supraviețuirea presupune compromisuri?

O poveste despre bunătate, sacrificiu și limitele morale

Acțiunea piesei pornește de la sosirea a trei zei într-un oraș. Aceștia caută un om cu adevărat bun, iar dacă nu îl vor găsi, lumea riscă să fie condamnată la dispariție.

Singura persoană care le oferă adăpost este Șen De, o tânără aflată într-o situație dificilă, care își câștigă existența practicând prostituția. Drept răsplată pentru bunătatea sa, aceasta primește șansa de a-și schimba viața și de a începe un nou drum.

Însă speranța unui viitor mai bun se lovește rapid de realitatea unei societăți marcate de sărăcie, lipsuri și interese personale. În încercarea de a-i ajuta pe cei din jur și de a-și păstra propria bunătate, Șen De descoperă că generozitatea poate deveni o povară, iar oamenii aflați în nevoie nu sunt întotdeauna dispuși să respecte sacrificiile celorlalți.

Povestea se transformă astfel într-o călătorie printr-o lume în care personajele sunt puse în fața unor alegeri dificile, iar granița dintre bine și rău devine tot mai fragilă.

Prin destinul protagonistei, spectacolul aduce în atenția publicului întrebări actuale despre responsabilitatea individuală, presiunea socială și prețul pe care îl poate plăti o persoană pentru a rămâne fidelă propriilor principii.

Regia îi aparține lui Bocsárdi László

Noua producție a Teatrului de Nord este semnată de regizorul Bocsárdi László, un artist apreciat atât în spațiul cultural maghiar, cât și în cel românesc.

Versiunea scenică a fost realizată de Dálnoky Réka, Bocsárdi László și Ovidiu Caița, pornind de la traducerile semnate de Mihaela Bogza, Nicoleta Ciupercescu și I.C. Mătăsaru.

Echipa artistică reunește nume importante din domenii diferite ale creației teatrale. Scenografia este realizată de Bartha József, costumele sunt semnate de Szőke Zsuzsi, iar dramaturgia îi aparține lui Dálnoky Réka.

Muzica originală este compusă de Bakk-Dávid László, coregrafia este realizată de Bezsán Noémi, iar designul de lumini îi aparține lui Bányai Tamás. Componenta video este semnată de Takács Ádám și Süveg Károly. Asistentul de regie este Tudor Dreve, iar asistenta de costume este Mihály Sára Katalin.

Rezultatul este un spectacol care pune accent atât pe forța textului dramatic, cât și pe dimensiunea vizuală și muzicală a reprezentației.

O distribuție numeroasă, formată din 20 de actori

Povestea prinde viață printr-o distribuție amplă, în care personajele construiesc imaginea unei comunități puse la încercare de sărăcie, egoism și nevoia de a supraviețui.

Din distribuție fac parte:

Georgiana Ghergu – Șen De

– Șen De Romul Moruțan – Vang

– Vang Andrei Stan – Sun

– Sun Ciprian Vultur – Zeul I

– Zeul I Vlad Mureșan – Zeul II

– Zeul II Tudor Dreve – Zeul III

– Zeul III Cătălin Mareș – Șu Fu

– Șu Fu Ioana Cheregi – Doamna Iang

– Doamna Iang Alina Negrău – Proprietăreasa

– Proprietăreasa Raluca Mara – Doamna Sin

– Doamna Sin Andrei Gîjulete – Polițistul

– Polițistul Carmen Frățilă – Femeia

– Femeia Radu Botar – Bărbatul

– Bărbatul Roxana Fânață – Cumnata

– Cumnata Sergiu Tăbăcaru – Tâmplarul

– Tâmplarul Bianco Erdei – Șomerul

– Șomerul Tibor Székely – Bunicul

– Bunicul Carol Erdös – Bătrânul

– Bătrânul Pusztai Judit – Bătrâna

– Bătrâna Ștefan Mureșan – Băiețelul

Prin diversitatea personajelor și a situațiilor dramatice, distribuția conturează un univers în care fiecare încearcă să-și găsească locul, iar idealurile morale sunt confruntate permanent cu realitățile vieții cotidiene.

Un spectacol cu miză socială și întrebări incomode

„Omul cel bun din Sîciuan” este descris de Teatrul de Nord drept o „poveste cu sfârșit improbabil de fericit”, o formulare care surprinde tensiunea dintre speranță și dificultatea de a găsi soluții într-o lume dominată de inegalități.

Montarea explorează felul în care mediul social poate influența comportamentul oamenilor și pune sub semnul întrebării ideea că bunătatea individuală este suficientă pentru a schimba o societate nedreaptă.

Spectatorii sunt invitați să urmărească nu doar povestea unei tinere care încearcă să-i ajute pe ceilalți, ci și mecanismele prin care comunitatea ajunge să profite de generozitatea ei.

Dimensiunea vizuală și muzicală completează această experiență teatrală, transformând reprezentația într-un spectacol complex, care îmbină emoția cu reflecția.

Când are loc spectacolul și de unde pot fi cumpărate biletele

Următoarea reprezentație a spectacolului „Omul cel bun din Sîciuan” este programată pentru duminică, 18 octombrie 2026, de la ora 19:00, la Sala Mare a Teatrului de Nord din Satu Mare.

Informații utile pentru spectatori:

Spectacol: „Omul cel bun din Sîciuan”, de Bertolt Brecht

„Omul cel bun din Sîciuan”, de Bertolt Brecht Data: duminică, 18 octombrie 2026

duminică, 18 octombrie 2026 Ora: 19:00

19:00 Locul: Sala Mare, Teatrul de Nord Satu Mare

Sala Mare, Teatrul de Nord Satu Mare Durata: 2 ore și 30 de minute, cu pauză

2 ore și 30 de minute, cu pauză Vârsta recomandată: 14+

14+ Atenționare: reprezentația include efecte de fum și efecte sonore care pot afecta persoanele sensibile.





Spectacolul poate fi inclus și în abonamentele pentru adulți. Abonații care doresc să participe la această reprezentație trebuie să își confirme locul în sală cu cel puțin patru zile înainte de data spectacolului.

Prin această nouă reprezentație, Secția română a Teatrului de Nord continuă să aducă în fața publicului sătmărean texte importante ale dramaturgiei universale, într-o montare care invită la reflecție asupra unei întrebări esențiale: cât de mult poate rămâne un om bun într-o lume care îi cere, la fiecare pas, să renunțe la bunătatea sa?



