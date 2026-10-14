APASERV SATU MARE: Posibile scăderi ale presiunii apei și modificări ale turbidității în mai multe zone, până pe 21 octombrie

Locale 14.10.2026 11:52
APASERV SATU MARE: Posibile scăderi ale presiunii apei și modificări ale turbidității în mai multe zone, până pe 21 octombrie


Locuitorii municipiului Satu Mare și cei din comunele Păulești, Culciu și Vetiș ar putea resimți modificări temporare ale alimentării cu apă, în perioada 14-21 octombrie 2026. APASERV SATU MARE anunță lucrări de reparații la un cămin de vane situat în fața Liceului Economic.

Potrivit unui comunicat transmis de APASERV SATU MARE, începând de miercuri, 14 octombrie, vor fi efectuate manevre și lucrări de reparații la căminul de vane amplasat în fața Liceului Economic din municipiul Satu Mare.

Pe durata intervențiilor, până la data de 21 octombrie 2026, consumatorii din zonele situate pe malul stâng al râului Someș, precum și cei din comunele Păulești, Culciu și Vetiș, pot înregistra scăderi ale presiunii apei și/sau modificări temporare ale turbidității.

Reprezentanții operatorului de apă își cer scuze pentru eventualele neplăceri provocate de desfășurarea lucrărilor și le mulțumesc consumatorilor pentru înțelegere și răbdare.

Sursa: Comunicat APASERV SATU MARE.

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