Casa Meșteșugarilor din Satu Mare va găzdui, în perioada 15–17 octombrie, prima ediție a evenimentului „Weekend de Carte”, care va aduce în fața publicului scriitori, edituri, librării și numeroase activități dedicate iubitorilor de lectură, cu acces gratuit.

Viceprimarul municipiului Satu Mare, Cristina Tămășan Ilieș, i-a invitat pe sătmăreni să descopere lumea fascinantă a literaturii în cadrul unui eveniment care își propune să readucă lectura în centrul atenției, în special în rândul tinerilor. Organizat de Primăria Municipiului Satu Mare și Centrul Cultural „G.M. Zamfirescu”, în parteneriat cu Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Satu Mare, evenimentul va transforma Casa Meșteșugarilor într-un spațiu al cărților, dialogului și întâlnirilor culturale.

„Lectura e inspirație. Citește. Îți stă bine!”, a transmis viceprimarul, promovând prima ediție a manifestării care va reuni, timp de trei zile, autori, editori, librari și cititori de toate vârstele.

La târg vor participa editurile Junimea, Cuantic, Corint, Crime Scene Press și Editura Societății Muzeului Ardelean (EME), alături de librăriile Cărturești, Gaudeamus și Lokal. Publicul va putea descoperi apariții editoriale, participa la lansări și dezbateri cu scriitori, lua parte la ateliere și răsfoi publicații sătmărene.

Scriitori cunoscuți, lansări de carte și întâlniri cu publicul

Programul va debuta joi, 15 octombrie, la ora 17:00, cu deschiderea oficială. În aceeași seară vor fi prezentate volumele „Mirajul gazonului”, de Mircea Lucescu, „Acolo unde niciodată nu se întâmplă nimic”, de Jesús del Cerro, și „Încerc să mă așez în pagină”, de George Vigdor. Seara va continua cu prezentarea cărții „Itt kávéztak ők”, de Nyáry Krisztián, și un dialog cu autorul, în limba maghiară.

Vineri, 16 octombrie, programul va include întâlniri dedicate tinerilor, prezentări de carte, discuții despre literatura de suspans și ateliere de pictură pe cantul cărților. Printre invitați se vor număra Horia Nicola Ursu, Ovidiu Pecican și Stelian Tănase, care va prezenta volumele „Europa la Patru Mâini”, „Istoria Căderii Regimurilor Comuniste” și „Cioran și Securitatea”.

Sâmbătă, 17 octombrie, publicul va putea participa la prezentări de carte și dialoguri culturale alături de Olivia Mândruțiu Rusu, Elena Vijulie Tănase și mai mulți autori publicați la Editura Junimea. Programul va cuprinde și întâlniri dedicate benzilor desenate, literaturii maghiare, restaurării cărților vechi, precum și o sesiune a Cenaclului Cronograf.

Cărți pentru toate vârstele și acces gratuit

Pe durata evenimentului, vizitatorii vor găsi cărți pentru copii și adolescenți, literatură contemporană, volume de istorie și artă, dar și lucrări de specialitate. Editurile și librăriile participante vor pregăti reduceri și oferte speciale, iar cumpărăturile vor putea fi achitate și cu cardul bancar.

Organizatorii vor amenaja, de asemenea, un colț de lectură și o cafenea literară, unde participanții vor putea răsfoi volume și purta discuții într-o atmosferă relaxată.

Prima ediție „Weekend de Carte” se va desfășura în perioada 15–17 octombrie 2026, la Casa Meșteșugarilor din Satu Mare, iar accesul la toate activitățile va fi gratuit.