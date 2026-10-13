Participanții la atelierul HiDigital au învățat cum să-și protejeze datele personale, să recunoască mesajele suspecte și să evite capcanele tot mai frecvente din mediul digital.

Fraudele online, apelurile suspecte și mesajele prin care infractorii încearcă să obțină date personale au devenit riscuri de care trebuie să se ferească inclusiv persoanele vârstnice. Tocmai de aceea, participanții la atelierul HiDigital au avut parte de o lecție practică despre siguranța pe internet, susținută de comisarul de poliție Liviana Chiorean, din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Satu Mare – Compartimentul de Analiză și Prevenirea Criminalității.

Întâlnirea le-a oferit seniorilor informații utile despre pericolele din mediul digital și despre măsurile simple prin care își pot proteja conturile, datele personale și dispozitivele. Cu exemple concrete și explicații accesibile, aceștia au aflat cum să identifice situațiile suspecte și de ce este important să fie prudenți înainte de a răspunde unor solicitări primite online sau telefonic.

Parole sigure și atenție la mesajele suspecte

În cadrul atelierului, comisarul Liviana Chiorean a abordat teme esențiale pentru utilizarea în siguranță a tehnologiei: protejarea datelor personale, alegerea unor parole puternice și recunoașterea mesajelor sau apelurilor care pot ascunde tentative de fraudă.

Astfel de informații sunt deosebit de importante pentru seniorii care descoperă treptat avantajele internetului, dar care au nevoie și de îndrumare pentru a evita capcanele întâlnite în mediul online.

Organizatorii HiDigital i-au mulțumit comisarului Liviana Chiorean pentru implicare și pentru sfaturile oferite participanților.

HiDigital, un proiect pentru seniori mai independenți în lumea digitală

Proiectul HiDigital este implementat de Violeta Tarța și Róbert Jáger și urmărește să-i sprijine pe seniori să descopere și să utilizeze tehnologia modernă cu mai multă încredere și autonomie.

Prin atelierele organizate pe parcursul anului, participanții au învățat să folosească dispozitive digitale și aplicații utile, dobândind cunoștințe care îi ajută să comunice mai ușor și să se descurce mai bine în mediul online.

Mesajul întâlnirii a fost unul esențial: tehnologia poate simplifica viața, dar utilizarea ei în siguranță începe cu informarea, atenția și capacitatea de a recunoaște pericolele.



