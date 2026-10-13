VERTICALI PENTRU ROMÂNIA: PE URMELE CREȘTINISMULUI ROMÂNESC

De: DANIEL CARANDA - EDITORIALIST LA VERTICALI PENTRU ROMÂNIA, corespondent de Buzău, teolog și scriitor, Fondator al revistei creștine ortodoxe ”Viața Spirituală” ;

În fiecare mijloc de octombrie, ținutul Moldovei îmbracă haina sărbătorii și devine o adevărată catedrală sub cerul liber. Odată cu venirea primilor pelerini la Iași, întregul oraș se transformă într-o veritabilă catedrală în aer liber, în care însăși respirația credincioșilor – aerul purtat de miile de suflete adunate – devine o continuă formă de rugăciune, împletită cu mirosul de tămâie și busuioc.





- SFÂNTA PARASCHEVA DE LA IAȘI -

SFÂNTA IUBITĂ DE ROMÂNII DE PRETUTINDENI ȘI PUNTE SPIRITUALĂ A DIASPOREI





Încă din fragedă tinerețe, Sfânta Parascheva a ales calea desăvârșirii duhovnicești,

având ca model viu pe fratele ei, Sfântul Eftimie de Mădyt, (care s-a dăruit slujirii Bisericii de la vârsta de 17 ani devenind ulterior episcop al Mădytului), dar mai ales urmând îndemnul fundamental al Sfintei Evanghelii: „Oricine voiește să vină după Mine să se lepede de sine, să-și ia crucea și să-Mi urmeze Mie”.





​Evlavia Românilor din Italia și Litania Încredințării

​În diaspora românească, și cu precădere în comunitățile din Italia, sărbătoarea Sfintei Parascheva este trăită cu o intensitate aparte. Când pașii credincioșilor se îndreaptă spre sfântul altar, rugăciunea devine o litanie solemnă de mulțumire și cerere pentru sănătate, pace și păstrarea identității creștine pe meleaguri străine.

​ Această rugăciune de obște unește duhovnicește românii din peninsula italică cu miile de pelerini care înconjoară racla Sfintei, arătând că Biserica este un singur trup în Hristos.





​ Pelerinajul de la Iași – Taina Jertfei și a Răbdării

​ Ocrotitoare neobosită a celor necăjiți, Sfânta Parascheva adună an de an sute de mii de oameni. Gestul de a sta ore în șir la rând, în frig sau ploaie, învăluiți de mirosul de tămâie și de șoaptele rugăciunilor, este o mărturisire vizibilă a credinței active, iar Sfânta Parascheva, alături de toți sfinții, inclusiv prin martirii Sfinți Brâncoveni, ne dovedește că Dumnezeu este unul și întreit în persoane, așa cum mărturisește Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan (1 Ioan 5:7), iar sfinții sunt una în Hristos, oferindu-ne un reper moral de neclintit.





Prezența Sfintei la Iași este considerată de credincioși un adevărat scut duhovnicesc care a ocrotit neamul românesc de-a lungul secolelor. Bătrânii veniți la pelerinaj își amintesc cu evlavie, cum Cuvioasa a vegheat asupra țării în momente de grea cumpănă: în Războiul de Independență, în dramaticele conflagrații ale Primului și Al Doilea Război Mondial, ferind bazinul Moldovei de distrugere totală, dar și în zilele frământate ale Revoluției Române din 1989. Astăzi, în vremuri de nouă încercare, când zgomotul războiului răsună chiar la granițele țării, bătrânii se roagă, cu și mai multă stăruință, pentru ca România să fie ferită de urgia conflictelor și să dăinuie în pace.

​ Printre cei care așteaptă la lungul rând de pe strada Mitropoliei, dialogurile poartă încărcătura tainică a sufletului românesc Întrebată de ce a parcurs sute de kilometri pentru a ajunge la Iași, doamna Elena, o femeie de 62 de ani venită din zona Vrancei, mărturisește cu lacrimi în ochi: „Am venit să-i mulțumesc Sfintei pentru că mi-a salvat nepotul dintr-o boală grea și să mă rog pentru sănătatea celor dragi. Când ajungi la raclă, uiți de tot frigul și de toate orele de picioare obosite.”

​ Alături de ea, moș Vasile, un bătrân de 78 de ani din județul Suceava, sprijinit în toiag, adaugă cu voce tremurândă: „Sfânta Parascheva ne-a ținut neamul în picioare când ne-a fost mai greu. A fost cu bunicii noștri pe front, ne-a scăpat de foamete și ne-a ferit de prăpăd în războaie. Vin să-I mulțumesc lui Dumnezeu că m-a ridicat dintr-o boală din care doctorii nu-mi mai dădeau șanse și să mă rog din tot sufletul ca Sfânta să oprească războiul de la granițe și să ne păstreze pacea în țară.”

​Puțin mai în spate, Gheorghe, un tânăr de 28 de ani întors recent din Marea Britanie, adaugă în șoaptă: „M-am întors acasă special pentru acest pelerinaj. Mă rog pentru liniște sufletească, pentru minte luminată și pentru puterea de a rămâne ancorat în credință, oricât de greu ar fi departe de țară.”

​Aceste mărturii simple reflectă adevărul profund al vieții creștine: omul, fără credința în Dumnezeu și fără ajutorul sfinților, este nimic, și nu poate realiza nimic durabil pe acest pământ. Tot ceea ce clădim fără binecuvântare divină se risipește ca pleava în vânt, în timp ce rugăciunea și mijlocirea sfinților rămân singurele temelii neclintite ale existenței noastre.

​ Surse Biografice / Bibliographical Sources

​Limba Română:

​Sfântul Nicodim Aghioritul – Sinaxarul Bisericii Ortodoxe (14 Octombrie – Cinstirea Sfintei Cuvioase Parascheva).

​Mitropolitul Varlaam – Cazania, Iași, 1643 (despre viața Sfintei Parascheva și a fratelui ei, Sfântul Eftimie, Episcopul Mădytului).

​Sfântul Dosoftei – Viața și petrecerea sfinților.

​English:

​St. Nikolai Velimirovich – The Prologue from Ohrid: Lives of Saints (October 14: Saint Petka / Parascheva of Jassy and St. Euthymius of Madytos).

​Great Synaxaristes – The Life of Saint Parascheva the New of Jassy.

​Orthodox Church in America (OCA) – Lives of the Saints: Venerable Parascheva of Jassy.

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