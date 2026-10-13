Turneul național Classic Unlimited – The Sound of Poetry ajunge joi, 15 octombrie, la Castelul Károlyi din Carei. Concertul începe la ora 18:30, iar accesul este gratuit, pe bază de rezervare online.

Evenimentul face parte din turneul care marchează în acest an zece ani de la primul concert și propune o întâlnire între muzică, poezie și artă vizuală.

Tema ediției din 2026 pornește de la legătura dintre poezie și muzică, două forme de expresie care pot transmite emoții și idei dincolo de cuvintele obișnuite. Programul concertului cuprinde opt lucrări inspirate de poezii: patru creații din repertoriul clasic și patru compoziții contemporane semnate de compozitorii români Alexandru Murariu, Cristian Bence-Muk, Ciprian Gabriel Pop și Șerban Marcu.

Pianistul Bogdan Vaida propune o călătorie muzicală prin epoci și stiluri diferite, de la lucrări consacrate ale repertoriului pianistic universal la creații contemporane. Concertul este completat de povești și reflecții despre compozitori, poezie și sursele de inspirație ale muzicii, într-un format care apropie repertoriul clasic de public.

„În acest an am pornit de la ideea că poezia și muzica au în comun mai mult decât pare la prima vedere: ambele pot spune lucruri pe care uneori cuvintele obișnuite nu le pot exprima. Am ales opt poezii care au inspirat lucrările din program și am invitat patru compozitori contemporani să intre în acest dialog. Pentru mine, The Sound of Poetry este și o continuare firească a ceea ce facem de zece ani: prezentăm muzica într-un mod direct, accesibil și apropiat de oameni, în locuri în care nu te-ai aștepta să găsești un pian de concert”, spune pianistul Bogdan Vaida, fondatorul Classic Unlimited.

Poezia devine imagine: o expoziție care însoțește turneul

Ediția din acest an aduce și o componentă vizuală: expoziția „Classic Unlimited x Poster x Poem”, realizată în parteneriat cu Asociația Glitch. Opt ilustratori contemporani au transpus în imagini cele opt poezii și universurile muzicale din program.

Lucrările expoziției călătoresc împreună cu turneul și pot fi descoperite în spațiile care găzduiesc concertele, oferind publicului o perspectivă vizuală asupra poeziilor și muzicii prezentate pe scenă.

Accesul la concertul de vineri, 15 octombrie de la Castelul Károlyi din Carei este gratuit, pe bază de rezervare, în limita locurilor disponibile. Informațiile și formularul de rezervare sunt disponibile pe turneu.classicunlimited.ro.





Unde continuă turneul Classic Unlimited

După concertul de la Carei, turneul continuă în alte localități din România:

· 16 octombrie – Sighetu Marmației, Centrul Cultural Pastoral „Sf. Iosif Mărturisitorul”

· 23 octombrie – Ipotești, Memorialul Ipotești – Centrul Național de Studii „Mihai Eminescu”

· 24 octombrie – Siret, Biserica Romano-Catolică

· 29 octombrie – Zalău, Sala „Porolissum” a Centrului de Cultură și Artă al Județului Sălaj

· 1 noiembrie – Cluj-Napoca, Motoland

· 7 noiembrie – Gherla, Biserica și Claustrul Mănăstirii Franciscanilor

· 8 noiembrie – Baia Mare, Colonia Pictorilor

· 13 noiembrie – Iași, Casa Muzeelor

În total, ediția 2026 cuprinde 13 concerte în nouă județe și 13 spații speciale, de la castele și muzee la biserici, sinagogi și spații neconvenționale.

Classic Unlimited a început în 2017, la Iași, din dorința de a duce muzica clasică dincolo de sălile tradiționale de concert și de a o apropia de oameni și comunități. În cei zece ani de proiect, pianul lui Bogdan Vaida a ajuns în zeci de localități și spații speciale din România, transformând locuri cu identități și istorii diferite în săli de concert.

Parteneri media: Radio România Cultural, Radio România Muzical, Radio România Cluj, Radio Itsy Bitsy, EBS Radio, Radio Transilvania, Observator Cultural, Scena9, România Pozitivă, Romania Tourism, Clujul Copiilor, Visit Cluj, I like Cluj și Cluj4Ever.

Classic Unlimited 2026 – The Sound of Poetry este cofinanțat de Administrația Fondului Cultural Național (AFCN).

Proiectul nu reprezintă în mod necesar poziţia Administrației Fondului Cultural Național. AFCN nu este responsabilă de conținutul proiectului sau de modul în care rezultatele proiectului pot fi folosite. Acestea sunt în întregime responsabilitatea beneficiarului finanțării.