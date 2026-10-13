Polițiștii sătmăreni au aplicat sute de sancțiuni contravenționale în urma acțiunilor desfășurate luni, 12 octombrie, pentru menținerea ordinii publice și creșterea siguranței rutiere.

Amenzi de peste 90.000 de lei au fost aplicate într-o singură zi în județul Satu Mare, în urma acțiunilor desfășurate de polițiștii Inspectoratului de Poliție Județean pentru prevenirea faptelor antisociale și combaterea abaterilor din trafic. Bilanțul zilei de luni, 12 octombrie, a inclus sute de sancțiuni contravenționale, șase permise de conducere suspendate și 15 certificate de înmatriculare reținute.

Acțiunile au vizat atât menținerea unui climat de ordine și siguranță publică, cât și supravegherea, fluidizarea și controlul circulației pe drumurile din județ.

Peste 90.000 de lei în amenzi

Pentru încălcarea normelor privind ordinea și siguranța publică, polițiștii au aplicat peste 50 de sancțiuni contravenționale, în valoare de peste 20.000 de lei.

În paralel, în cadrul activităților de prevenire a faptelor antisociale și de control al traficului rutier, au fost aplicate peste 200 de sancțiuni, valoarea acestora depășind 70.000 de lei.

Șase șoferi au rămas fără permis

Pe lângă sancțiunile financiare, polițiștii au dispus suspendarea dreptului de a conduce în cazul a șase conducători auto. Totodată, au fost reținute 15 certificate de înmatriculare ale unor autoturisme.

Acțiunile polițiștilor sătmăreni au urmărit prevenirea incidentelor, respectarea legislației și creșterea siguranței atât pentru participanții la trafic, cât și pentru cetățenii județului.