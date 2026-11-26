Evenimentul reunește, în acest an, 230 de elevi din ciclurile primar și gimnazial, dornici să își exprime, prin sensibilitate artistică, talent și emoție, dragostea față de țară, respectul pentru tradiții și prețuirea valorilor identitare românești.
Numărul impresionant de participanți reflectă interesul comunității educaționale pentru promovarea patrimoniului cultural românesc, dar și implicarea cadrelor didactice în cultivarea sentimentului de apartenență la valorile naționale.
Concursul _Din dragoste de neam și țară_, inițiat de doamna profosor pentru învățământ primar Florina Chereji, a devenit, de-a lungul celor cinci ediții, o tradiție a comunității educaționale sătmărene. Sub conducerea doamnei director, prof. Dorina Dărăban, și prin implicarea activă a echipei de cadre didactice coordonatoare, Școala Gimnazială „Octavian Goga” din Satu Mare continuă să dezvolte acest proiect de suflet, reafirmându-și angajamentul față de o educație fundamentată pe cultură, identitate, respect și excelență. Instituția promovează constant activitățile extracurriculare care contribuie la dezvoltarea armonioasă a elevilor, la descoperirea talentelor acestora și la consolidarea relațiilor de colaborare dintre unitățile de învățământ.
În spatele unui eveniment de o asemenea amploare se află munca, profesionalismul și dedicarea colectivului de cadre didactice al școlii organizatoare, precum și implicarea profesorilor coordonatori din unitățile de învățământ participante, care contribuie la păstrarea și transmiterea valorilor culturale românești.
Într-o societate aflată într-o continuă transformare, asemenea inițiative educaționale dobândesc o semnificație aparte, reamintindu-ne că școala nu este doar un spațiu al dobândirii cunoștințelor, ci și un loc al formării caracterelor, al cultivării sensibilității și al transmiterii valorilor autentice.
Concursul _*Din dragoste de neam și țară*_ reprezintă, astfel, o expresie a misiunii educaționale și culturale asumate de Școala Gimnazială „Octavian Goga” din Satu Mare, o instituție în care respectul pentru tradiție se îmbină cu preocuparea pentru formarea generațiilor viitoare.
Prin educație păstrăm vie memoria trecutului, prin cultură ne afirmăm identitatea, iar prin generațiile tinere construim viitorul.