În apropierea Zilei Naționale a României, Școala Gimnazială „Octavian Goga” din Satu Mare îmbracă straie de sărbătoare, devenind, joi, 26 noiembrie 2026, gazda celei de-a V-a ediții a concursului județean de recitare și interpretare _Din dragoste de neam și țară_, desfășurat sub genericul _Uniți în cuget și-n simțiri_.



Evenimentul reunește, în acest an, 230 de elevi din ciclurile primar și gimnazial, dornici să își exprime, prin sensibilitate artistică, talent și emoție, dragostea față de țară, respectul pentru tradiții și prețuirea valorilor identitare românești.

Concursul cuprinde două secțiuni:

_*Suflet de român_* – recitări de poezii patriotice, cu 130 de elevi înscriși;

_*Dor de țară_* – interpretare de cântece cu tematică patriotică, cu 100 de elevi înscriși.

Numărul impresionant de participanți reflectă interesul comunității educaționale pentru promovarea patrimoniului cultural românesc, dar și implicarea cadrelor didactice în cultivarea sentimentului de apartenență la valorile naționale.

Ajuns la cea de-a V-a ediție, concursul reprezintă mai mult decât o competiție artistică. Acesta constituie un prilej de apropiere a tinerei generații de literatura, muzica, istoria și tradițiile poporului român, oferindu-le elevilor posibilitatea de a descoperi și de a transmite, prin puterea cuvântului și a cântecului, frumusețea spiritualității românești. Portul popular, poeziile și cântecele patriotice completează atmosfera de sărbătoare, construind o punte între generații, între trecut și prezent.

Concursul _Din dragoste de neam și țară_, inițiat de doamna profosor pentru învățământ primar Florina Chereji, a devenit, de-a lungul celor cinci ediții, o tradiție a comunității educaționale sătmărene. Sub conducerea doamnei director, prof. Dorina Dărăban, și prin implicarea activă a echipei de cadre didactice coordonatoare, Școala Gimnazială „Octavian Goga” din Satu Mare continuă să dezvolte acest proiect de suflet, reafirmându-și angajamentul față de o educație fundamentată pe cultură, identitate, respect și excelență. Instituția promovează constant activitățile extracurriculare care contribuie la dezvoltarea armonioasă a elevilor, la descoperirea talentelor acestora și la consolidarea relațiilor de colaborare dintre unitățile de învățământ.

În spatele unui eveniment de o asemenea amploare se află munca, profesionalismul și dedicarea colectivului de cadre didactice al școlii organizatoare, precum și implicarea profesorilor coordonatori din unitățile de învățământ participante, care contribuie la păstrarea și transmiterea valorilor culturale românești. Într-o societate aflată într-o continuă transformare, asemenea inițiative educaționale dobândesc o semnificație aparte, reamintindu-ne că școala nu este doar un spațiu al dobândirii cunoștințelor, ci și un loc al formării caracterelor, al cultivării sensibilității și al transmiterii valorilor autentice.

Concursul _*Din dragoste de neam și țară*_ reprezintă, astfel, o expresie a misiunii educaționale și culturale asumate de Școala Gimnazială „Octavian Goga” din Satu Mare, o instituție în care respectul pentru tradiție se îmbină cu preocuparea pentru formarea generațiilor viitoare.

Felicitări tuturor elevilor participanți, cadrelor didactice coordonatoare și întregii echipe de organizare pentru implicare, dăruire și contribuția la promovarea identității culturale românești!

