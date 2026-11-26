Consiliul Județean Satu Mare a verificat bazele de deszăpezire, stocurile de materiale antiderapante și utilajele pregătite pentru sezonul rece 2026–2027

Autoritățile județene au făcut verificările necesare înaintea instalării sezonului rece, pentru a se asigura că drumurile județene din Satu Mare vor putea fi menținute în condiții de siguranță atunci când vor apărea primele ninsori și episoade de polei. Vicepreședintele Consiliului Județean Satu Mare, Cătălin Filip, a inspectat bazele de deszăpezire din județ, alături de reprezentanți ai Direcției Tehnice, Poliției și Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Someș”. În urma verificărilor, s-a constatat că utilajele, materialele antiderapante și rezervele de carburant sunt pregătite pentru intervențiile din sezonul de iarnă 2026–2027. În total, 61 de utilaje vor putea fi mobilizate pentru asigurarea circulației pe întreaga rețea de drumuri județene.

Patru zone ale județului, acoperite de serviciile de deszăpezire

Responsabilitatea pentru activitățile de deszăpezire a fost atribuită societății Ardelean Company Nord Vest SRL, care va asigura intervențiile în toate cele patru zone stabilite la nivelul județului: Carei–Tășnad, Satu Mare, Supur și Oaș.

Organizarea intervențiilor pe aceste sectoare urmărește acoperirea întregii rețele de drumuri județene și posibilitatea mobilizării rapide a echipajelor în funcție de evoluția condițiilor meteorologice.

Bazele de deszăpezire au fost verificate pentru a se stabili dacă există capacitatea tehnică și logistică necesară intervențiilor, în special în perioadele cu ninsori abundente, temperaturi scăzute sau formarea poleiului.

61 de utilaje, monitorizate prin GPS

Un element important al sistemului de intervenție îl reprezintă monitorizarea utilajelor. Cele 61 de vehicule pregătite pentru sezonul rece sunt dotate cu sisteme GPS, care permit urmărirea acestora în timp real și verificarea modului în care sunt desfășurate operațiunile de deszăpezire.

Totodată, stocurile de materiale antiderapante și carburant au fost asigurate pentru întreaga rețea de drumuri județene, astfel încât intervențiile să poată fi realizate fără întârzieri cauzate de lipsa resurselor necesare.

Intervenții în funcție de condițiile meteo

Operatorul responsabil va interveni ori de câte ori situația meteorologică o va impune, cu scopul de a menține drumurile județene practicabile și de a limita riscurile pentru participanții la trafic.

Verificările efectuate de reprezentanții Consiliului Județean, împreună cu cei ai instituțiilor implicate în gestionarea situațiilor de urgență și siguranța circulației, au avut ca obiectiv pregătirea coordonată pentru sezonul rece.

Rămâne de văzut cum se va comporta sistemul de deszăpezire în condițiile unor episoade de iarnă dificile, însă, la nivel declarativ și logistic, județul Satu Mare intră în sezonul 2026–2027 cu 61 de utilaje pregătite de intervenție.



