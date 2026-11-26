Sătmărenii sunt invitați vineri, 27 noiembrie, la un regal folcloric dedicat taragotului și muzicii tradiționale românești, cu intrare liberă

Filarmonica de Stat „Dinu Lipatti” din Satu Mare va găzdui vineri, 27 noiembrie 2026, de la ora 17:00, un eveniment cultural special, în care taragotul va ocupa locul principal. Concertul intitulat „Anatomia unui sunet” își propune să aducă în prim-plan frumusețea și expresivitatea acestui instrument, devenit emblematic pentru muzica tradițională românească prin interpretarea inconfundabilă a maestrului Dumitru Fărcaș. Publicul va avea ocazia să descopere sonorități autentice, interpretări deosebite și momente folclorice susținute de artiști și ansambluri din generații diferite. Evenimentul se anunță o întâlnire cu tradiția, identitatea culturală și valorile muzicale românești.

Un omagiu adus taragotului și moștenirii lui Dumitru Fărcaș

Concertul „Anatomia unui sunet” este dedicat instrumentului pe care maestrul Dumitru Fărcaș l-a consacrat pe marile scene ale lumii, contribuind decisiv la promovarea și recunoașterea taragotului în patrimoniul muzical românesc. Pornind de la ideea că taragotul reprezintă o moștenire orientală devenită parte a identității românești, proiectul cultural își propune să valorifice istoria, particularitățile sonore și rolul acestui instrument în muzica tradițională.

Programul va reuni interpreți consacrați, muzicieni și ansambluri folclorice, oferind publicului o perspectivă diversă asupra tradiției și asupra modului în care aceasta este transmisă de la o generație la alta.

Artiști și ansambluri folclorice pe scena Filarmonicii

Printre invitații care vor evolua în cadrul spectacolului se vor număra Adrian Neamțu, Cristian Totpati, Călin Borșe și Ionel Sabo. Lor li se vor alătura Taragotiștii sătmăreni, Ansamblul „Cununița Năzdrăvană”, Leontina Dorca și Maria Carmen Sas.

De asemenea, publicul va putea urmări un moment artistic susținut de Ansamblul Folcloric „Doina Codrului” al Școlii de Arte Satu Mare, sub îndrumarea dirijorului Vasile Chioran.

Diversitatea invitaților și a formațiilor participante va transforma concertul într-un regal folcloric, în care taragotul și muzica tradițională vor fi puse în valoare prin interpretări și momente artistice menite să evidențieze bogăția patrimoniului muzical românesc.

Intrarea este liberă!

Evenimentul este organizat de Fundația „Dumitru Fărcaș”, în parteneriat cu Filarmonica de Stat „Dinu Lipatti” și Școala de Arte Satu Mare, în cadrul proiectului cultural „Anatomia unui sunet”.

Proiectul este cofinanțat de Administrația Fondului Cultural Național (AFCN), instituție care susține inițiativele de valorificare și promovare a patrimoniului cultural.

Organizatorii au precizat că proiectul nu reprezintă în mod necesar poziția Administrației Fondului Cultural Național, iar instituția nu este responsabilă pentru conținutul acestuia sau pentru modul în care rezultatele proiectului pot fi utilizate, responsabilitatea revenind în întregime beneficiarului finanțării.

Așadar, iubitorii folclorului și ai muzicii tradiționale sunt așteptați vineri, 27 noiembrie, de la ora 17:00, la Filarmonica de Stat „Dinu Lipatti” din Satu Mare, pentru o întâlnire cu sunetul aparte al taragotului. Accesul publicului este gratuit.



