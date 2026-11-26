După o investiție de aproape 150.000 de euro, realizată prin PNRR, dispensarul din Ardud urmează să reintre în circuitul medical

O veste importantă pentru locuitorii orașului Ardud: dispensarul uman, reabilitat recent printr-o investiție derulată de Primăria Orașului Ardud, se pregătește să își reia activitatea. Cabinetele medicale ale Societății Civile Medicale „Dr. Coica” urmează să fie deschise în clădirea modernizată, oferind comunității acces la servicii medicale într-un spațiu reabilitat și adaptat desfășurării actului medical. Informația a fost făcută publică de Ovidiu Duma, fostul primar al orașului Ardud, care a precizat că a primit confirmarea din partea medicului Dorel Coica. Reluarea activității dispensarului reprezintă un pas important pentru infrastructura medicală locală și pentru locuitorii care vor beneficia de servicii de sănătate mai aproape de casă.

O investiție de aproape 150.000 de euro pentru modernizarea dispensarului

Reabilitarea clădirii a fost realizată de Primăria Orașului Ardud, cu finanțare obținută prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR). Valoarea investiției s-a ridicat la aproape 150.000 de euro, fondurile fiind utilizate pentru modernizarea infrastructurii medicale și crearea unor condiții corespunzătoare pentru desfășurarea activităților specifice.

Prin această investiție, dispensarul a beneficiat de lucrări de reabilitare menite să transforme clădirea într-un spațiu modern, funcțional și potrivit pentru furnizarea serviciilor medicale. Proiectul a urmărit atât îmbunătățirea condițiilor pentru personalul medical, cât și creșterea confortului pacienților care vor trece pragul cabinetelor.

Procedurile administrative au fost finalizate

Potrivit informațiilor prezentate de Ovidiu Duma, demersurile pentru redarea spațiilor în circuitul medical au început încă din 22 aprilie 2026, când a fost inițiată procedura administrativă privind darea în folosință gratuită a unor încăperi cu destinația de cabinete medicale.

Fostul edil a precizat că toate demersurile necesare au fost finalizate, astfel încât spațiile să poată fi utilizate din nou pentru activități medicale. Următorul pas îl reprezintă deschiderea cabinetelor Societății Civile Medicale „Dr. Coica”, prin care comunitatea va beneficia inclusiv de serviciile unui nou medic de familie.

Mai mulți specialiști, mai aproape de comunitate

În mesajul său, Ovidiu Duma a subliniat că repunerea în funcțiune a dispensarului face parte dintr-o direcție mai amplă de dezvoltare a serviciilor publice și de atragere a specialiștilor în Ardud.

Acesta a amintit și de inițiativele privind dezvoltarea locuințelor destinate specialiștilor din domeniile educației și sănătății, proiecte care urmăresc să creeze condiții favorabile pentru atragerea și stabilirea acestora în comunitate.

„Un dispensar modern, cabinete medicale funcționale și servicii de sănătate mai aproape de oameni – pentru o comunitate mai bine îngrijită!”, a transmis Ovidiu Duma, evidențiind importanța investiției pentru viitorul orașului.

Redeschiderea dispensarului reprezintă, astfel, o veste încurajatoare pentru locuitorii din Ardud, care vor avea la dispoziție un spațiu medical modernizat și acces la servicii de medicină de familie în propria comunitate.



