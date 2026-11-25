Dumnezeu-Fiul (VIII)

“Şi iarǎşi va sǎ vinǎ cu mǎrire sǎ judece viii şi morţii, a Cǎrui ȋmpǎrǎţie nu va avea sfȃrşit” (Articolul VII din Simbolul Credinţei).

Acest articol cuprinde ȋnvǎţǎtura creştinǎ despre a doua venire a Domnului Iisus Hristos şi despre Judecata de Apoi: “Cȃnd va veni Fiul Omului ȋntru slava Sa, şi toţi sfinţii ȋngeri cu El, atunci va şedea pe tronul slavei Sale. Şi se vor aduna ȋnaintea Lui toate neamurile şi-i va despǎrţi pe unii de alţii, precum desparte pǎstorul oile de capre. Şi va pune oile de-a dreapta Sa, iar caprele de-a stȃnga. Atunci va zice Ȋmpǎratul celor de-a dreapta Lui: Veniţi, binecuvȃntaţii Tatǎlui Meu, moşteniţi ȋmpǎrǎţia cea pregǎtitǎ vouǎ de la ȋntemeierea lumii. Cǎci flǎmȃnd am fost şi Mi-aţi dat sǎ mǎnȃnc; ȋnsetat am fost şi Mi-aţi dat sǎ beau; strǎin am fost şi M-aţi primit; gol am fost şi M-aţi ȋmbrǎcat; bolnav am fost şi M-aţi cercetat; ȋn temniţǎ am fost şi aţi venit la Mine. Atunci drepţii Ȋi vor rǎspunde: Doamne, cȃnd Te-am vǎzut flǎmȃnd şi Te-am hrǎnit? Sau ȋnsetat şi Ţi-am dat sǎ bei? Sau cȃnd te-am vǎzut strǎin şi Te-am primit, sau gol şi Te-am ȋmbrǎcat? Sau cȃnd Te-am vǎzut bolnav sau ȋn temniţǎ şi am venit la Tine? Iar Ȋmpǎratul, rǎspunzȃnd, va zice cǎtre ei: Adevǎrat zic vouǎ, ȋntrucȃt aţi fǎcut unuia dintr-aceşti fraţi ai Mei, prea mici, Mie Mi-aţi fǎcut. Atunci va zice şi celor de-a stȃnga: Duceţi-vǎ de la Mine, blestemaţilor, ȋn focul cel veşnic, care este gǎtit diavolului şi ȋngerilor lui. Cǎci flǎmȃnd am fost şi nu Mi-aţi dat sǎ mǎnȃnc; ȋnsetat am fost şi nu Mi-aţi dat sǎ beau; strǎin am fost şi nu M-aţi primit; gol, şi nu M-aţi ȋmbrǎcat; bolnav şi ȋn temniţǎ, şi nu M-aţi cercetat. Atunci vor rǎspunde şi ei: Doamne, cȃnd Te-am vǎzut flǎmȃnd, sau ȋnsetat, sau strǎin, sau gol, sau bolnav, sau ȋn temniţǎ şi nu Ţi-am slujit? El ȋnsǎ le va rǎspunde, zicȃnd: Ȋntrucȃt nu aţi fǎcut unuia dintre aceşti prea mici, nici Mie nu Mi-aţi fǎcut. Şi vor merge aceştia la osȃndǎ, iar drepţii la viaţǎ veşnicǎ” (Matei XXV; 31-46).

Dupǎ ce Mȃntuitorul S-a ȋnǎlţat la cer, doi ȋngeri s-au arǎtat Sfinţilor Apostoli şi le-au zis: “Bǎrbaţi galileeni, de ce staţi privind la cer? Acest Iisus, Care S-a ȋnǎlţat de la voi la cer, astfel va şi veni, precum L-aţi vǎzut mergȃnd la cer” (Faptele Apostolilor I; 10-11). Sfȃnta Bisericǎ ȋnvaţǎ cǎ, la sfȃrşitul lumii (al veacurilor), Domnul Hristos va veni a doua oarǎ pe pǎmȃnt “sǎ judece viii şi morţii” (II Timotei IV; 1), dar nu ȋn umilinţǎ, precum S-a nǎscut ȋn peştera din Betleem, ci ȋn dumnezeiascǎ putere şi cu mǎrire (“Cǎci precum fulgerul iese de la rǎsǎrit şi se aratǎ pȃnǎ la apus, aşa va fi şi venirea Fiului Omului”, Matei XXIV; 27), pentru a face Judecata cea din urmǎ şi universalǎ: “Pentru cǎ Ȋnsuşi Domnul, ȋntru poruncǎ, la glasul arhanghelului şi ȋntru trȃmbiţa lui Dumnezeu, Se va pogorȋ din cer, şi cei morţi ȋntru Hristos vor ȋnvia ȋntȃi” (I Tesaloniceni IV; 16); “Atunci se va arǎta pe cer semnul Fiului Omului şi vor plȃnge toate neamurile pǎmȃntului şi vor vedea pe Fiul Omului venind pe norii cerului, cu putere şi cu slavǎ multǎ” (Matei XXIV; 30). Ȋnainte de aceastǎ Judecatǎ, vor ȋnvia toţi morţii, iar cei care vor fi atunci vii se vor schimba ca şi cum ar fi trecut prin moarte. Astfel, toate sufletele se vor uni cu trupurile pe care le-au avut ȋn viaţa pǎmȃnteascǎ.

Domnul nu va veni ca Mȃntuitor, ci ca Judecǎtor; nu va mai fi El judecat, ci El va judeca oamenii: “Cǎci Fiul Omului va sǎ vinǎ ȋntru slava Tatǎlui Sǎu, cu ȋngerii Sǎi; şi atunci va rǎsplǎti fiecǎruia dupǎ faptele sale” (Matei XVI; 27). Dacǎ prima datǎ Fiul lui Dumnezeu a venit pe pǎmȃnt “coborȃndu-Se”, ȋn “chip de rob” (Filipeni II; 6-11), dacǎ S-a smerit pe Sine ca sǎ nu sileascǎ pe nimeni sǎ-L primeascǎ şi sǎ creadǎ ȋn El, ci ca fiecare sǎ se poatǎ decide ȋn deplinǎ libertate, a doua oarǎ va veni cu “slavǎ”. Atunci nu va mai veni singur şi necunoscut, ci ȋnconjurat de sfinţii ȋngeri şi cu mare strǎlucire dumnezeiascǎ, toţi adunȃndu-se tremurȃnd ȋn faţa lui şi aşteptȃnd Judecata: “Cȃnd va veni Fiul Omului ȋntru slava Sa, şi toţi sfinţii ȋngeri cu El, atunci va şedea pe tronul slavei Sale” (Matei XXV; 31). Domnul ȋi va judeca pe toţi cȃţi au fost de la facerea lumii şi cȃţi vor fi pȃnǎ la sfȃrşitul ei; nimeni nu va scǎpa de aceastǎ judecatǎ.

Potrivit Evangheliei dupǎ Matei, cap. XXV, v. 31-46, la Judecata de Apoi (pe care o descrie Ȋnsuşi Domnul Iisus Hristos, precum am remarcat mai sus) se vor ȋnfǎţişa, deodatǎ, toţi oamenii şi toate seminţiile pǎmȃntului şi-şi vor da seama de faptele, vorbele şi gȃndurile tuturor. Cei buni vor fi aşezaţi de o parte, iar cei rǎi de altǎ parte. Dreptul Judecǎtor va rosti sentinţa divinǎ, ȋn baza cǎreia cei buni vor intra definitiv ȋn fericirea veşnicǎ, iar cei rǎi ȋn starea de nefericire veşnicǎ, ȋn funcţie de modul ȋn care L-au iubit pe El, ca şi chip al omului desǎvȃrşit, şi s-au silit sǎ se facǎ asemenea Lui, ȋn virtutea, bineȋnţeles, puterilor omeneşti. Dumnezeu voieşte ca oamenii sǎ fie judecaţi printr-un Om (Fiul Omului/Fiul lui Dumnezeu/Domnul Iisus Hristos), Care le cunoaşte slǎbiciunile cu care a avut de luptat, fiindcǎ le-a purtat El Ȋnsuşi, dar Care cunoaşte şi mǎsura ȋn care pot sǎ se ridice deasupra lor, pentru cǎ El Ȋnsuşi S-a ridicat. El are dreptul sǎ-i judece, deoarece le-a dat, prin Jertfa Sa pentru ei, puterea de a scǎpa de pǎcat şi de osȃndǎ: “Tatǎl nu judecǎ pe nimeni, ci toatǎ judecata a dat-o Fiului, ca toţi sǎ cinsteascǎ pe Fiul, precum cinstesc pe Tatǎl. Cel ce nu cinsteşte pe Fiul, nu cinsteşte pe Tatǎl, Care L-a trimis” (Ioan V; 22-23). Aşadar, pe cei care au respectat ceea ce El a ȋnvǎţat, ȋi va aşeza ȋn Ȋmpǎrǎţia Sa veşnicǎ.

Ȋnsǎ, nimeni nu ştie cȃnd vor fi sfȃrşitul lumii, a doua venire a Domnului şi Judecata de Apoi, nici ȋngerii din cer, ci numai Dumnezeu-Tatǎl: “Iar de ziua şi de ceasul acela nimeni nu ştie, nici ȋngerii din ceruri, nici Fiul, ci numai Tatǎl” (Matei XXIV; 36, Marcu XIII; 32, Faptele Apostolilor I; 7). Prin urmare, este o mare greşealǎ a spune cǎ la o anumitǎ datǎ vor fi “sfȃrşitul lumii” şi Judecata finalǎ. Timpul venirii este ascuns pentru ca toţi oamenii sǎ privegheze ȋn rugǎciune şi sǎ se pregǎteascǎ prin fapte bune: sǎ aştepte ca slugile credincioase (“Deci şi voi fiţi gata, cǎ ȋn ceasul ȋn care nu gȃndiţi Fiul Omului va veni”, Luca XII; 40) şi cu candelele aprinse, ca cele cinci fecioare ȋnţelepte (“Drept aceea, privegheaţi, cǎ nu ştiţi nici ziua, nici ceasul cȃnd vine Fiul Omului”, Matei XXV; 13).

Ȋn conformitate cu Sfinta Scripturǎ, semnele celei de a doua veniri sunt: 1.predicarea Evangheliei la toate popoarele (Matei XXIV; 14), urmatǎ de ȋntoarcerea iudeilor la creştinism (Romani XI; 25-26); 2.arǎtarea proorocilor mincinoşi şi lepǎdarea multora de credinţǎ (Matei XXIV; 11-27, II Timotei III; 1-13); 3.ȋnmulţirea nenorocirilor ȋn lume: se vor ridica neam peste neam, ȋmpǎrǎţie peste ȋmpǎrǎţie, copiii ȋmpotriva pǎrinţilor, vor fi rǎzboaie, cutremure, boli, foamete, semne pe pǎmȃnt, ȋn soare, ȋn lunǎ şi ȋn stele (Matei, cap. XXIV); 4.arǎtarea lui Antihrist, omul pǎcatului, duşmanul neȋmpǎcat al lui Dumnezeu (II Tesaloniceni, cap. II), pe care “Domnul Iisus ȋl va ucide cu suflarea gurii Sale şi-l va nimici cu strǎlucirea venirii Sale” (II Tesaloniceni II; 8); 5.arǎtarea pe cer a Sfintei Cruci, semnul Fiului Omului (Matei XXIV; 30) şi ȋnvierea morţilor (I Corinteni, cap. XV).

Ȋn afarǎ de Judecata obşteascǎ mai este o altǎ judecatǎ, numitǎ particularǎ, prin care trece sufletul fiecǎrui om ȋndatǎ dupǎ moarte. Trebuie precizat faptul cǎ ȋntre judecata particularǎ şi cea universalǎ starea de fericire şi starea de nefericire nu sunt depline şi definitive. Tocmai de aceea va fi Judecata de Apoi, spre a se desǎvȃrşi toate, desǎvȃrşire manifestatǎ prin urmǎtoarele aspecte: 1.toatǎ lumea va cunoaşte deplin ȋnţelepciunea şi dreptatea lui Dumnezeu; 2.Domnul Iisus Hristos Se va preamǎri ȋnaintea ȋntregii lumi; 3.ȋncepȃnd de atunci, va fi “un cer nou şi un pǎmȃnt nou” (II Petru III; 13); 4.va fi deplinǎ atȃt fericirea celor buni, cȃt şi nefericirea celor rǎi.

Cuvintele “a Cǎrui ȋmpǎrǎţie nu va avea sfȃrşit” ȋnseamnǎ cǎ stǎpȃnirea şi mǎrirea lui Hristos nu vor ȋnceta niciodatǎ, fiind pentru veşnicie. Ȋn aceastǎ ȋmpǎrǎţie sǎlǎşluiesc ȋngerii şi sfinţii, spre deosebire de ȋmpǎrǎţia Domnului ce cuprinde credincioşii de pe pǎmȃnt, care se numeşte ȋmpǎrǎţia darului sau Biserica lui Hristos. Fiul lui Dumnezeu, Care S-a fǎcut om şi a ridicat firea omeneascǎ la slava dumnezeiascǎ, rǎmȃne aşa pentru vecii vecilor, ȋmpǎrǎţind ȋn veci, ȋmpreunǎ cu Tatǎl şi cu Sfȃntul Duh. Iisus Hristos nu e numai un Om, a Cǎrui slavǎ sǎ fie luatǎ vreodatǎ de Dumnezeu, dar nici Fiul lui Dumnezeu nu va lepǎda niciodatǎ firea Sa omeneascǎ, nu va ȋnceta ȋn veci sǎ fie Om: Om plin de slavǎ dumnezeiascǎ. Ca atare, nici cinstea dumnezeiascǎ a omenitǎţii noastre nu va ȋnceta vreodatǎ, ca sǎ aparǎ alt neam de fiinţe mai ȋnalt. “Ȋmpǎrǎţia fǎrǎ sfȃrşit” a lui Iisus Hristos a fost anunţatǎ de arhanghelul Gavriil (Luca I; 33). Dacǎ Sfȃntul Apostol Pavel spune cǎ la sfȃrşit Iisus va supune toate Tatǎlui şi apoi pe Sine (I Corinteni XV; 25-28), aceasta ȋnseamnǎ aducerea lumii ȋntregi la supunere faţǎ de Tatǎl şi ȋncetarea lucrǎrii Sale mȃntuitoare ca o lucrare deosebitǎ a Sa, primitǎ la ȋntrupare.

Preot dr. Cristian Boloş