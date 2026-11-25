



Legătura dintre școală și piața muncii, orientarea profesională a elevilor și colaborarea cu angajatorii au fost temele discutate miercuri, 25 noiembrie 2026, la Instituția Prefectului Județul Satu Mare, în cadrul cercului pedagogic al cadrelor didactice de educație tehnologică și din aria curriculară tehnologii.

Evenimentul, organizat de Inspectoratul Școlar Județean Satu Mare în Sala Mare a Prefecturii, s-a desfășurat în prezența prefectului Altfatter Tamás și a subprefecților Iancu Mihai-Radu și Bercea Vasile.

Sub tema „Drumul spre o meserie: de la educația tehnologică la liceul tehnologic și tehnologic dual, în parteneriat cu angajatorii și familia”, întâlnirea a reunit cadre didactice, elevi, părinți și reprezentanți ai mediului de afaceri. Discuțiile au vizat sprijinirea elevilor în alegerea traseului educațional și profesional, precum și adaptarea pregătirii acestora la nevoile economiei locale.

Instituția Prefectului a subliniat că formarea constantă a personalului calificat poate oferi angajatorilor predictibilitatea necesară pentru a continua investițiile și pentru a crea locuri de muncă în județ.

Prefectul Altfatter Tamás a arătat că educația tehnologică și învățământul dual rămân priorități pentru instituția pe care o conduce.

„Un județ puternic are nevoie de tineri bine pregătiți, care să găsească aici, acasă, un loc de muncă pe măsura formării lor. De aceea, apropierea dintre școală, mediul de afaceri și familie trebuie să devină o practică permanentă, nu o excepție”, a declarat prefectul.

Altfatter Tamás a felicitat Inspectoratul Școlar Județean Satu Mare pentru organizarea întâlnirii și a reafirmat disponibilitatea Prefecturii de a susține demersurile dedicate formării profesionale a tinerilor sătmăreni.