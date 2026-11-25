ARBO UGC – mai mult conținut autentic, cu plata în funcție de performanță

Cel de-al doilea serviciu, ARBO UGC, răspunde nevoii brandurilor de a genera volume mai mari de conținut original, autentic și relevant pentru comunitățile din Social Media. Prin intermediul unei rețele de micro și nano influenceri, ARBOmedia oferă clienților posibilitatea de a obține materiale video și alte formate de conținut realizate pe baza unui brief de comunicare.

Spre deosebire de modelul tradițional de influencer marketing, în care bugetele sunt alocate pentru livrabile prestabilite, ARBO UGC introduce un model de remunerare corelat cu numărul de vizualizări generate de conținut.

Prin combinarea acestor servicii, ARBOmedia oferă clienților și agențiilor de publicitate posibilitatea de a construi campanii care îmbină impactul creatorilor cu notorietate, diversitatea și autenticitatea conținutului și extinderea distribuției către noi audiențe.

„Piața de influencer marketing evoluează, iar brandurile au nevoie nu doar de conținut relevant și de creatori cu notorietate, ci și de soluții prin care mesajele lor să ajungă la cât mai mulți consumatori, în condiții de eficiență și transparență. Prin ARBOclipping și ARBO UGC, completăm serviciile AIM cu două instrumente care permit amplificarea campaniilor și corelarea investițiilor suplimentare cu performanța obținută. Practic, oferim clienților și agențiilor mai multe opțiuni de a transforma conținutul în rezultate măsurabile”, declară Alin Alecu, Director General ARBOmedia.

Prin noua ofertă, ARBOmedia își propune să transforme AIM dintr-un serviciu de influencer marketing într-o soluție mai amplă de comunicare în Social Media, care integrează creația, distribuția, amplificarea și performanța.





Despre ARBOmedia

ARBOmedia oferă servicii de publicitate și comunicare pentru branduri și agenții, dezvoltând soluții adaptate evoluției pieței media și a comportamentului de consum.

Prin AIM (ARBO Influence Marketing), compania colaborează cu o rețea de peste 300 de influenceri și creatori de conținut, oferind servicii de concepere și implementare a campaniilor de comunicare în Social Media.

Extinderea portofoliului prin ARBOclipping și ARBO UGC consolidează oferta companiei în zona de influencer marketing și distribuție de conținut digital.