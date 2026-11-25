ARBOclipping – un mesaj, mai multe audiențe
ARBOclipping este un serviciu de amplificare a conținutului video realizat în cadrul campaniilor de influencer marketing sau provenit din podcasturi și alte producții video. Pornind de la materialele originale, sunt realizate secvențe video scurte (clips sau cut-uri), adaptate consumului de conținut din Social Media. Acestea sunt distribuite printr-o rețea extinsă de conturi aparținând micro și nano influencerilor, multiplicând oportunitățile de expunere a mesajului comercial.
ARBO UGC – mai mult conținut autentic, cu plata în funcție de performanță
Cel de-al doilea serviciu, ARBO UGC, răspunde nevoii brandurilor de a genera volume mai mari de conținut original, autentic și relevant pentru comunitățile din Social Media. Prin intermediul unei rețele de micro și nano influenceri, ARBOmedia oferă clienților posibilitatea de a obține materiale video și alte formate de conținut realizate pe baza unui brief de comunicare.
Spre deosebire de modelul tradițional de influencer marketing, în care bugetele sunt alocate pentru livrabile prestabilite, ARBO UGC introduce un model de remunerare corelat cu numărul de vizualizări generate de conținut.
Prin combinarea acestor servicii, ARBOmedia oferă clienților și agențiilor de publicitate posibilitatea de a construi campanii care îmbină impactul creatorilor cu notorietate, diversitatea și autenticitatea conținutului și extinderea distribuției către noi audiențe.
„Piața de influencer marketing evoluează, iar brandurile au nevoie nu doar de conținut relevant și de creatori cu notorietate, ci și de soluții prin care mesajele lor să ajungă la cât mai mulți consumatori, în condiții de eficiență și transparență. Prin ARBOclipping și ARBO UGC, completăm serviciile AIM cu două instrumente care permit amplificarea campaniilor și corelarea investițiilor suplimentare cu performanța obținută. Practic, oferim clienților și agențiilor mai multe opțiuni de a transforma conținutul în rezultate măsurabile”, declară Alin Alecu, Director General ARBOmedia.
Prin noua ofertă, ARBOmedia își propune să transforme AIM dintr-un serviciu de influencer marketing într-o soluție mai amplă de comunicare în Social Media, care integrează creația, distribuția, amplificarea și performanța.
Despre ARBOmedia
ARBOmedia oferă servicii de publicitate și comunicare pentru branduri și agenții, dezvoltând soluții adaptate evoluției pieței media și a comportamentului de consum.
Prin AIM (ARBO Influence Marketing), compania colaborează cu o rețea de peste 300 de influenceri și creatori de conținut, oferind servicii de concepere și implementare a campaniilor de comunicare în Social Media.
Extinderea portofoliului prin ARBOclipping și ARBO UGC consolidează oferta companiei în zona de influencer marketing și distribuție de conținut digital.
ARBOmedia extinde serviciile de influencer marketing prin lansarea ARBOclipping și ARBO UGC, două noi soluții de amplificare a campaniilor în Social Media
Noile servicii completează platforma AIM (ARBO Influence Marketing), oferind brandurilor și agențiilor de publicitate mai multă vizibilitate, flexibilitate bugetară și rezultate măsurabile, printr-un model de distribuție și remunerare bazat pe performanță.
ARBOmedia, companie activă pe piața de publicitate și comunicare, anunță extinderea portofoliului său de servicii dedicate campaniilor în Social Media prin lansarea a două noi produse: ARBOclipping și ARBO UGC (User Generated Content).
Cele două soluții completează serviciul AIM (ARBO Influence Marketing), prin intermediul căruia ARBOmedia dezvoltă și derulează campanii de comunicare în colaborare cu o rețea de peste 300 de creatori de conținut și influenceri.
Prin introducerea noilor servicii, ARBOmedia propune clienților și agențiilor o abordare integrată a campaniilor de influencer marketing, în care conținutul premium, creat de influenceri cu notorietate, poate fi susținut de o distribuție extinsă și de conținut original produs de micro și nano influenceri.
Obiectivul este clar: mai multă vizibilitate pentru mesajele brandurilor, un număr mai mare de oportunități de interacțiune cu publicul și o utilizare mai eficientă a bugetelor de comunicare.