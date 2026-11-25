O unitate a avut activitatea suspendată!

Direcția de Sănătate Publică Satu Mare a prezentat bilanțul activităților desfășurate în luna octombrie 2026, evidențiind situația bolilor transmisibile, campaniile de vaccinare, verificările privind calitatea apei potabile și controalele efectuate în unitățile din județ. Potrivit raportului instituției, au fost înregistrate 31 de cazuri de boli infecțioase cu transmitere prioritară, peste 6.900 de persoane au fost vaccinate antigripal, iar inspectorii sanitari au efectuat 37 de controale. Verificările de laborator au identificat inclusiv probe de apă și alimente care depășeau limitele admise, în timp ce activitatea unei unități a fost suspendată.

31 de cazuri de boli infecțioase. Hepatita A și rotavirusul, printre cele mai frecvente

În luna octombrie, specialiștii DSP Satu Mare au raportat 31 de cazuri de boli infecțioase cu transmitere prioritară, numărul acestora fiind în scădere față de luna precedentă.

Cele mai multe îmbolnăviri au fost provocate de rotavirus, cu 10 cazuri, urmat de hepatita virală A, cu 9 cazuri, și campylobacterioză, cu 7 cazuri.

De asemenea, au fost înregistrate două cazuri de varicelă și câte un caz de meningită, salmoneloză și scarlatină.

Pentru limitarea răspândirii bolilor transmisibile, epidemiologii au desfășurat anchete pentru identificarea surselor de infecție și a persoanelor care au intrat în contact cu bolnavii.

Au fost transmise informări către instituțiile implicate în gestionarea focarelor și au continuat acțiunile de supraveghere a prezenței virusului poliomielitic în apele uzate.

Aproape 7.000 de sătmăreni, vaccinați împotriva gripei

Un capitol important al activității DSP l-a reprezentat vaccinarea populației.

În luna octombrie au fost administrate 1.564 de doze de vaccin în cadrul programelor de imunizare.

Dintre acestea, 402 au fost doze Prevenar 13, 399 Hexacima, 221 ROR, 172 Adacel, 144 Tetraxim, 133 Euvax pediatric și 93 BCG.

Separat, în cadrul campaniei de vaccinare antigripală începute în septembrie, 6.935 de persoane au fost vaccinate în luna octombrie.

Totodată, au fost desfășurate intervenții de vaccinare împotriva rujeolei și hepatitei virale A în focarele identificate.

Probleme la calitatea apei! Probe din fântânile publice au depășit limitele admise

Verificările efectuate de laboratoarele DSP au evidențiat și neconformități privind calitatea apei.

În cadrul programului național au fost monitorizate 90 de fântâni publice și arteziene, de unde au fost recoltate 90 de probe.

Laboratorul de Microbiologie a analizat 45 de probe de apă provenite din programul național, iar 17 dintre acestea au depășit limitele admise.

De asemenea, două probe de apă analizate la solicitarea unor persoane juridice au prezentat depășiri ale parametrilor microbiologici.

În cadrul analizelor fizico-chimice, Laboratorul de Chimie Sanitară și Toxicologie Industrială a identificat alte neconformități: nouă probe de apă analizate la cerere, două probe din monitorizarea de audit și patru probe din programul național au depășit limitele admise.

Raportul nu precizează localitățile în care au fost identificate aceste neconformități și nici parametrii care au înregistrat depășiri.

Nereguli depistate și la probele de alimente, aer și zgomot

Laboratorul de Microbiologie a prelucrat, în total, 249 de probe, provenite din activități de monitorizare, inspecție și solicitări individuale.

Dintre cele 59 de probe alimentare analizate microbiologic, una a depășit limitele admise.

În laboratorul de chimie sanitară, toate cele patru probe alimentare analizate au prezentat depășiri ale limitelor admise.

Au fost identificate neconformități și în ceea ce privește mediul de muncă.

Din cele 66 de probe privind calitatea aerului la locul de muncă, nouă au depășit limitele admise.

În cazul zgomotului, trei dintre cele nouă determinări efectuate la locurile de muncă au indicat depășiri ale valorilor permise.

Situația a fost semnalată și în mediul ambiental, unde 12 dintre cele 28 de determinări ale nivelului de zgomot au depășit limita admisă.

37 de controale, 25 de sancțiuni și o activitate suspendată

Serviciul de Control în Sănătate Publică a desfășurat 37 de acțiuni de control și două acțiuni de recontrol în luna octombrie.

Inspectorii au instrumentat 21 de sesizări și au raportat aplicarea a 25 de sancțiuni contravenționale.

Raportul menționează explicit două amenzi în valoare totală de 13.000 de lei și nicio sancțiune sub formă de avertisment.

Totodată, a fost emisă o decizie de suspendare a activității unei unități, fără a fi dispusă vreo măsură de închidere definitivă.

DSP nu precizează în buletinul informativ identitatea unității a cărei activitate a fost suspendată și nici natura abaterilor constatate.

Verificări în școli, unități alimentare și saloane de înfrumusețare

Activitatea de evaluare a condițiilor de igienă a vizat mai multe categorii de unități.

În domeniul igienei școlare, au fost evaluate 11 unități de învățământ, fiind emise două autorizații sanitare de funcționare, patru autorizații provizorii, patru notificări de asistență de specialitate și o notificare de certificare a conformității.

De asemenea, au fost acordate șase certificări de conformitate pentru unități de alimentație și trei pentru unități de înfrumusețare, cu prelevarea testelor de sanitație.

Compartimentele de specialitate au efectuat evaluări și pentru unități care solicitau notificări sau certificări de conformitate în domeniul sănătății publice.

Campanii de prevenire a consumului de droguri și promovare a alimentației sănătoase

DSP Satu Mare a desfășurat și activități educaționale în unitățile de învățământ.

La Școala Gimnazială „Octavian Goga” și Școala Gimnazială „Rákóczi Ferenc” au fost organizate acțiuni de informare privind alimentația sănătoasă și importanța activității fizice.

Tot la Școala Gimnazială „Octavian Goga” au avut loc activități dedicate prevenirii consumului de droguri, alcool, băuturi energizante și produse cu nicotină.

Instituția a distribuit materiale informative și în cadrul campaniilor dedicate prevenirii cancerului de sân, igienei mâinilor, alimentației și combaterii risipei alimentare.

În paralel, reprezentanții DSP au participat la șase examene de verificare a cunoștințelor fundamentale de igienă, în cadrul cărora au fost examinate 387 de persoane.

DSP Satu Mare continuă monitorizarea sănătății publice

Pe parcursul lunii octombrie, instituția a colaborat cu autoritățile locale, Agenția pentru Protecția Mediului Satu Mare, unitățile sanitare și alte instituții partenere.

Au fost desfășurate inclusiv întâlniri de lucru cu reprezentanții Primăriei Municipiului Satu Mare și ai instituțiilor de mediu.

Reprezentanții DSP transmit că activitățile de prevenire, monitorizare și control vor continua, cu accent pe identificarea riscurilor pentru sănătatea populației și informarea cetățenilor.

Bilanțul lunii octombrie evidențiază atât activitatea de prevenire și vaccinare, cât și probleme care necesită atenție, în special în privința calității apei, respectării normelor sanitare și controlului factorilor de mediu.

Direcția de Sănătate Publică Satu Mare recomandă cetățenilor să urmărească informările oficiale și să respecte măsurile de prevenție pentru protejarea sănătății individuale și comunitare.