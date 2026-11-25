Președintele Consiliului Județean Satu Mare, Pataki Csaba, a fost invitat miercuri, 25 noiembrie, la emisiunea „Actualitatea sătmăreană”, difuzată de Nord Vest TV. Discuția a abordat mai multe teme importante pentru județ, de la realegerea sa în fruntea UDMR Satu Mare și reforma administrativă pregătită la nivel național, până la situația Aeroportului Satu Mare, investițiile în infrastructură și perspectivele pentru anul 2027.





UDMR Satu Mare: continuitate și conviețuire

Discuția a început cu recenta conferință județeană a UDMR, în cadrul căreia Pataki Csaba a fost reales în funcția de președinte al organizației, obținând 296 de voturi. La eveniment a participat și președintele UDMR, Kelemen Hunor.

În bilanțul prezentat au fost evidențiate rezultatele politice ale formațiunii: 24 de primari, 23 de viceprimari, precum și creșterea numărului de consilieri locali și județeni.

Mesajul conferinței, „Dăinuire și înnoire”, reflectă, în opinia lui Pataki Csaba, nevoia de continuitate a comunității maghiare, dar și de adaptare la schimbările societății.

Președintele CJ a vorbit despre importanța conviețuirii dintre comunitățile etnice din județul Satu Mare, pe care l-a descris drept o „mini-Europă”, subliniind că respectul reciproc și dialogul trebuie păstrate permanent, nu doar în perioadele electorale.





Reforma administrativă, fără studii de impact, riscă să coste mai mult

Unul dintre cele mai consistente subiecte ale emisiunii a fost reforma administrativă și posibilitatea comasării unor unități administrativ-teritoriale sau reorganizării județelor.

Pataki Csaba consideră că administrația publică din România are nevoie de o reformă reală, însă aceasta nu trebuie redusă la comasări și tăieri de personal. În opinia sa, orice reorganizare trebuie fundamentată pe studii de impact și trebuie să demonstreze că aduce beneficii economice atât la nivel național, cât și pentru fiecare cetățean.





Președintele CJ a atras atenția că proiectele discutate la nivel central ar putea genera costuri suplimentare, de la stimulente financiare pentru comasări și pierderi de venituri din taxe locale, până la cheltuieli cu mutarea instituțiilor și reorganizarea serviciilor publice.

Ca exemple de bune practici, acesta a invocat Polonia, unde reorganizarea administrativă a urmărit dezvoltarea circuitelor economice și culturale, dar și experiența altor state europene.

„Ce beneficii o să aibă un om?”, a fost una dintre întrebările centrale ridicate de Pataki Csaba, care a avertizat și asupra riscului ca o eventuală comasare a județelor să însemne preluarea unor datorii publice mai mari de către comunitățile sătmărene.

În opinia sa, reforma ar trebui să înceapă cu digitalizarea reală a administrației, simplificarea procedurilor și eficientizarea activității instituțiilor. A oferit și exemplul Consiliului Județean, unde, în ultimii doi ani, 15 angajați specializați au ieșit la pensie, fără posibilitatea ocupării posturilor. În prezent, instituția gestionează aproximativ 840 de kilometri de drumuri județene, cu un număr limitat de specialiști în domeniu.





Aeroportul Satu Mare: investițiile trebuie privite pe termen lung

O altă temă importantă a fost situația Aeroportului Internațional Satu Mare, inclusiv perspectivele reluării sau dezvoltării curselor aeriene.

Pataki Csaba a comparat activitatea aeroportului sătmărean cu cea a Aeroportului Maramureș, prezentând cifre aferente anului 2025. Potrivit datelor menționate în emisiune, cele două aeroporturi au avut un număr aproape identic de pasageri: aproximativ 95.000 fiecare.

În schimb, subvențiile din bani publici au fost de aproximativ 11,5 milioane de lei la Satu Mare, față de 22 de milioane de lei la Baia Mare. De asemenea, costurile consiliului de administrație au fost de 302.000 de lei la Satu Mare și 680.000 de lei în Maramureș.

Președintele CJ a susținut că investițiile realizate la aeroportul sătmărean trebuie evaluate pe termen lung și că infrastructura modernizată oferă premise pentru atragerea unor noi operatori.

Referitor la cursele spre București, Pataki Csaba nu a oferit un termen concret pentru reluarea acestora, explicând că piața aviatică internațională traversează o perioadă dificilă, marcată de costuri ridicate cu combustibilul și probleme economice ale companiilor aeriene.

Acesta a atras atenția și asupra necesității păstrării personalului calificat din aeroport, în condițiile în care nivelul salariilor este redus, iar responsabilitățile sunt foarte mari.





Investițiile în drumurile județene continuă și în 2027

În partea dedicată activității Consiliului Județean, discuția s-a concentrat și asupra investițiilor în infrastructura rutieră.

Pataki Csaba a explicat că unele lucrări aflate în desfășurare vor continua până în primăvara anului viitor, fiind necesare intervenții suplimentare pentru amenajarea acceselor, șanțurilor și rezolvarea problemelor apărute pe parcursul execuției.

Un obiectiv important este extinderea și conectarea infrastructurii rutiere din zona Bârsăului, astfel încât investițiile să contribuie și la dezvoltarea economică a localităților.

Totodată, președintele CJ a anunțat deblocarea, după procese îndelungate în instanță, a unor proiecte de infrastructură, inclusiv cele din zona Andrid–Pișcolt. Acestea ar urma să contribuie la realizarea unei conexiuni rutiere importante în partea de sud-vest a județului.

O altă prioritate este susținerea proiectului centurii de ocolire a municipiului Satu Mare, cu speranța că în primăvara anului viitor va putea fi emis ordinul de începere a lucrărilor pentru centura Oar, care să asigure o legătură mai bună cu autostrada.





Mai multă comunicare despre activitatea instituțiilor publice

În finalul emisiunii, Pataki Csaba a vorbit și despre necesitatea unei comunicări mai bune între instituțiile publice și presă, anunțând disponibilitatea de a organiza întâlniri și conferințe de presă, inclusiv cu participarea conducerii Spitalului Județean și a altor instituții din subordinea Consiliului județean.

Acesta a insistat asupra importanței verificării informațiilor și a solicitării punctului de vedere al instituțiilor vizate înainte de publicarea unor materiale de presă.

Pentru finalul anului 2026 și începutul lui 2027, președintele Consiliului Județean a indicat drept priorități continuarea investițiilor în infrastructură, întreținerea obiectivelor deja realizate și creșterea calității serviciilor publice.

Emisiunea „Actualitatea sătmăreană” a oferit astfel o trecere în revistă a principalelor provocări administrative și economice ale județului, dar și a proiectelor pe care Consiliul Județean dorește să le continue în perioada următoare.

Înregistrarea emisiunii aici: