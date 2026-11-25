Mâine, joi, 26 noiembrie, este o zi specială pentru Rareș Cîmpan, cunoscutul și îndrăgitul solist de muzică de petrecere din Satu Mare, care își sărbătorește cea de-a 34-a aniversare. Cu o carieră construită prin pasiune pentru muzică, numeroase evenimente și aprecierea publicului, Rareș se bucură de o viață împlinită și în plan personal, cea mai mare realizare fiind fiica sa, Dariana-Sophia-Alexandra, în vârstă de zece ani.

La doar 34 de ani, Rareș Cîmpan a reușit să îmbine activitatea artistică cu responsabilitățile de tată, rol de care este deosebit de mândru. Dedicarea față de fiica sa și faptul că a devenit părinte la o vârstă fragedă i-au adus inclusiv atenția presei, fiind nominalizat pentru titlul de „cel mai tânăr tătic din țară”.

După o perioadă de cinci ani petrecută în Capitală, artistul a decis, în urmă cu trei ani, să revină pe meleagurile natale, în municipiul Satu Mare. Întoarcerea sa a fost primită cu bucurie de cei care îi apreciau deja muzica, iar Rareș și-a păstrat popularitatea și legătura cu publicul sătmărean.

Vara aceasta a fost una deosebit de activă pentru solist, care a participat la numeroase spectacole, petreceri și evenimente private, unde a întreținut atmosfera și i-a încântat pe invitați cu vocea și repertoriul său de muzică de petrecere.

O surpriză muzicală pregătită alături de nașul său

Aniversarea vine și cu o veste bună pentru admiratorii artistului. Rareș Cîmpan pregătește o nouă piesă alături de nașul său, cunoscutul interpret Sorinel Petric. Melodia a fost deja filmată, iar lansarea oficială urmează să aibă loc în perioada următoare. Colaborarea promite să fie o surpriză pentru iubitorii muzicii de petrecere, care vor avea ocazia să descopere un nou proiect muzical al celor doi.

Cu ocazia zilei sale de naștere, familia, prietenii apropiați, fanii și colaboratorii i-au transmis numeroase mesaje de felicitare și urări de bine. Sănătatea, fericirea, împlinirile alături de fiica sa și cât mai multe reușite profesionale s-au numărat printre cele mai frecvente dorințe transmise sărbătoritului.

La ceas aniversar, îi transmitem și noi lui Rareș Cîmpan un sincer La mulți ani!, multă sănătate, bucurii alături de Dariana-Sophia-Alexandra, inspirație și cât mai multe succese pe plan artistic!



