











































































De la monumentalul Templu Mare de pe strada Decebal, care amintește și astăzi de bogăția spirituală a comunității evreiești, până la impresionanta Sinagogă Status Quo Ante, demolată în 1965 pentru a face loc actualului sediu al Poliției Județene, Satu Mare ascunde o istorie fascinantă. Au existat sinagogi, case de rugăciune, comunități religioase distincte și o viață spirituală intensă. Astăzi, o parte dintre aceste mărturii au supraviețuit, iar altele mai există doar în fotografii și în documentele de arhivă.



O comunitate care a ajuns să reprezinte aproape un sfert din populația orașului





Prezența evreilor la Satu Mare este documentată încă din secolele XVII–XVIII. În anul 1735, documentele consemnau existența a 17 locuitori evrei. Comunitatea s-a dezvoltat treptat, iar în anul 1842 s-a organizat oficial Comunitatea Evreilor din Satu Mare.

Creșterea demografică a fost spectaculoasă. Potrivit datelor prezentate de Muzeul Județean Satu Mare, orașul avea 128 de evrei în 1850, 2.396 în 1880, 7.194 în 1910 și 12.960 în 1941. La acel moment, evreii reprezentau aproximativ 24,9% din populația municipiului. Această comunitate nu era omogenă din punct de vedere religios. În timp, s-au conturat orientări distincte: ortodoxă, neologă și Status Quo Ante. Diferențele dintre ele țineau de modul de organizare religioasă, de raportarea la tradiție și de felul în care fiecare comunitate înțelegea modernizarea iudaismului.



Satu Mare a devenit unul dintre centrele rabinice importante ale Transilvaniei, fiind cunoscut în lumea evreiască internațională și prin tradiția hasidică de Sătmar. Dimensiunea acestei vieți religioase este reflectată de numărul lăcașurilor de cult: în oraș au funcționat mai multe sinagogi și aproximativ 25 de case de rugăciune.



Această rețea de lăcașuri nu era doar o necesitate religioasă. Ea reflecta organizarea unei comunități care avea propriile instituții, școli, organizații sociale, tradiții și personalități spirituale.



Templul Mare de pe strada Decebal – monumentul care a supraviețuit timpului





Una dintre cele mai importante mărturii ale patrimoniului evreiesc sătmărean se găsește pe strada Decebal, la numerele 4–6: ansamblul Templului Mare și al casei de rugăciune Talmud Tora.



Prima sinagogă de piatră din Satu Mare a fost construită aici în perioada 1852–1858. Pe măsură ce comunitatea a crescut, clădirea a devenit neîncăpătoare și s-a degradat, astfel că s-a luat decizia ridicării unui nou edificiu. Actualul Templu Mare a fost construit între 1889 și 1892, după planurile arhitectului Nándor Bach (1842–1905), originar din Vác, Ungaria. Același arhitect a proiectat și sinagoga mare din Oradea.mClădirea este realizată într-un stil de inspirație maură, cu elemente decorative orientale și influențe neoromanice. Monumentalitatea sa, proporțiile și detaliile arhitecturale o transformă într-un reper distinct al centrului istoric. Templul avea aproximativ 846 de locuri și era dotat cu orgă, un element care ilustrează și deschiderea arhitecturală și muzicală a epocii. Nu era doar un loc pentru rugăciune. Aici se desfășurau ceremonii religioase importante, întâlniri comunitare și manifestări culturale.



Un detaliu interesant este asemănarea arhitecturală dintre sinagogile din Satu Mare, Oradea și Dej. Cele trei edificii au fost realizate după proiecte foarte apropiate, formând o adevărată familie arhitecturală a sinagogilor din nord-vestul Transilvaniei.



Astăzi, ansamblul de pe strada Decebal este inclus în Lista Monumentelor Istorice, sub codul SM-II-a-B-05207. Templul Mare rămâne principalul reper material al patrimoniului evreiesc din municipiu.



Sinagoga Status Quo Ante de pe strada Cuza Vodă – monumentul dispărut care a lăsat locul sediului Poliției





Dintre toate sinagogile dispărute ale Sătmarului, cea de pe actuala stradă Cuza Vodă are poate cea mai interesantă și mai puțin cunoscută poveste.





În anul 1904, reprezentanții comunității evreiești Status Quo Ante au ales terenul Szuhányi, aflat între actualele străzi Cuza Vodă, Mihai Eminescu și Mircea cel Bătrân, pentru construirea propriului lăcaș de cult. Lucrările au fost realizate în perioada 1904–1906, sinagoga fiind consemnată în documentele istorice și în relatările ulterioare ca edificiu construit în 1905. Amplasamentul era unul deosebit. Clădirea beneficia de deschidere către trei străzi, iar fațadele sale erau concepute astfel încât edificiul să poată fi admirat din mai multe direcții. Arhitectura era de inspirație maură, un stil întâlnit frecvent în construcția sinagogilor din Europa Centrală la sfârșitul secolului al XIX-lea și începutul secolului XX. Nu era o clădire modestă, ascunsă între case, ci un edificiu monumental, care ocupa un loc important în peisajul urban.



Comunitatea Status Quo Ante avea propria conducere religioasă. Printre rabinii săi s-au numărat Klein Ignác, Alexandru (Sándor) Jordan, Josef Friedmann și Ernő Klein, nume consemnate în istoria comunității. Un aspect interesant este că această comunitate și-a construit și propriul cimitir, în anul 1906, ceea ce demonstrează gradul său de organizare și autonomia instituțională. Sinagoga a funcționat până în perioada comunistă, însă destinul ei a fost unul tragic: în anul 1965, clădirea a fost demolată.



Pe locul ei a fost construit ulterior sediul Inspectoratului de Poliție Județean Satu Mare. Astăzi, puțini dintre cei care trec prin fața instituției cunosc faptul că acolo s-a aflat cândva o sinagogă de o frumusețe arhitecturală remarcabilă. O fotografie de epocă, păstrată în patrimoniul documentar al comunității evreiești, constituie una dintre mărturiile vizuale importante ale existenței sale.



Istoria acestei clădiri este confirmată inclusiv de ghidul didactic Istoria Evreilor. Holocaustul, realizat la Satu Mare în 2024, care identifică explicit fostul amplasament al sinagogii cu actualul sediu al IPJ.





Sinagoga din cartierul Mintiului – lăcașul de cult de pe strada Enescu





O altă sinagogă importantă a existat în cartierul Mintiului, pe actuala stradă Enescu, fostă stradă Eliade Rădulescu. Potrivit monografiei orașului Satu Mare din 1936, clădirea se afla la numărul 11. Această sinagogă deservea comunitatea evreiască din acea parte a orașului și făcea parte din rețeaua de lăcașuri de cult care funcționau înainte de război. Nu trebuie uitat că sinagogile nu aveau doar rol religios. În jurul lor se organiza viața comunității: educația religioasă a copiilor, studiul textelor sacre, întâlnirile membrilor comunității și păstrarea tradițiilor.



Clădirea de pe strada Enescu nu a supraviețuit transformărilor urbanistice. Astăzi, existența ei trebuie reconstituită din documente, monografii și mărturii istorice.



Sinagoga de pe strada Țibleș – o altă pagină insuficient cunoscută





În istoria sinagogilor sătmărene apare și o construcție de pe strada Țibleș, ridicată în anul 1912. Această mențiune este importantă deoarece arată că viața religioasă evreiască din Satu Mare era mai diversificată decât sugerează unele inventare care enumeră numai cele trei mari sinagogi.



Din păcate, informațiile publice despre arhitectura, amplasamentul exact și destinul ulterior al clădirii de pe strada Țibleș sunt limitate. Pentru o identificare certă ar fi necesară consultarea registrelor de proprietate, a documentelor comunității și a arhivelor istorice.



Sinagoga de pe strada Hám János – o prăbușire care a încheiat o poveste



O altă pierdere pentru patrimoniul evreiesc al orașului s-a produs în iulie 2007. Pe strada Hám János (Ioan Ham) exista o sinagogă despre care documentația de specialitate menționează că se afla în pragul unei posibile restaurări. Din nefericire, clădirea s-a prăbușit.



Spre deosebire de Templul Mare sau de Sinagoga Status Quo Ante, despre acest edificiu există puține informații istorice și arhitecturale. Nu sunt cunoscute cu certitudine nici toate detaliile privind data construirii și comunitatea care îl utiliza.



Prăbușirea sa a reprezentat însă o pierdere reală, nu doar pentru patrimoniul evreiesc, ci și pentru memoria arhitecturală a Sătmarului.

Un monument istoric nu dispare întotdeauna printr-o decizie oficială de demolare. Uneori, el se pierde treptat, prin degradare, abandon și lipsa intervențiilor de conservare.





În imediata apropiere a Templului Mare de pe strada Decebal se află o altă clădire cu valoare istorică: Sinagoga Shaarei Tora, cunoscută și sub denumirea de casa de rugăciune Talmud Tora.



Construită în anul 1927, clădirea se remarcă printr-o arhitectură diferită de cea a Templului Mare. Dacă edificiul principal este dominat de influențele maure, casa de rugăciune are elemente decorative de inspirație barocă. Cele două clădiri nu aveau exact aceeași funcționalitate. Templul Mare era spațiul ceremoniilor importante și al manifestărilor comunitare, în timp ce Talmud Tora era destinat în special rugăciunilor și activităților religioase.



Denumirea Talmud Tora trimite și la tradiția educației religioase, a studiului Torei și a transmiterii cunoștințelor către generațiile tinere. Ansamblul de pe strada Decebal este cu atât mai valoros cu cât păstrează două expresii arhitecturale diferite ale aceleiași comunități.



O precizare istorică este necesară: în unele surse, Sinagoga Shaarei Tora și casa de rugăciune Talmud Tora sunt prezentate ca aceeași clădire, iar în altele denumirile sunt folosite alternativ. De aceea, ele nu trebuie numărate automat drept două sinagogi diferite.



Ce s-a întâmplat cu sinagogile și comunitățile lor după Holocaust?





Istoria sinagogilor din Satu Mare nu poate fi separată de tragedia anului 1944. În primăvara acelui an, comunitatea evreiască a fost supusă unor măsuri de persecuție și deportare. La 3 mai 1944 a fost înființat ghetoul din Satu Mare, în care au fost concentrați 18.863 de evrei din oraș și din localitățile învecinate. În mai și începutul lunii iunie, oamenii au fost deportați în mai multe transporturi, majoritatea fiind duși la Auschwitz-Birkenau.



În urma deportărilor, Satu Mare a pierdut o mare parte a comunității sale evreiești. Au dispărut familii întregi, tradiții, instituții religioase și o parte importantă a vieții culturale a orașului.



După război, o parte dintre supraviețuitori s-au întors. În 1947, comunitatea număra aproximativ 5.000 de membri, iar în 1950 erau consemnați circa 7.500 de evrei în oraș. Ulterior, emigrarea, în special către Israel, a redus considerabil această populație. Începând cu anul 1982, Satu Mare nu a mai avut un rabin permanent, serviciile religioase fiind asigurate de oficianți din cadrul comunității.



În curtea ansamblului de pe strada Decebal a fost inaugurat, în 2004, Monumentul Holocaustului, iar în 2005 a fost dezvelită o placă comemorativă cu numele evreilor sătmăreni uciși la Auschwitz-Birkenau.

Nicolae Ghișan



