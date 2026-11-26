Meniul Zilei la Restaurantul Someș Locale • 26.11.2026 09:16 Distribuie: Primește ziarul gratuit pe email! Abonează-te și citești ziarul Gazeta Nord-Vest zilnic, gratuit. Abonează-te Acasa Locale Meniul Zilei la Restaurantul Someș Articole Similare Locale Ce se verifică înainte ca un joc digital să intre într-un catalog acum 1 minut Locale DECIZII. Moftin, în fața unor hotărâri importante! Taxele pentru 2027, demisia viceprimarului și investițiile în iluminatul public, pe agenda consilierilor locali acum 7 minute Locale SĂNĂTATE. Dispensarul din Ardud își redeschide porțile! Dr. Dorel Coica va oferi consultații într-o clădire modernizată acum 9 minute Locale CULTURĂ. Taragotul, în centrul unui spectacol de excepție la Satu Mare! Artiști îndrăgiți urcă pe scena Filarmonicii acum 1 ora Locale Nord Vest TV Pataki Csaba, despre reforma administrativă, aeroport și investițiile județului: „Trebuie să vedem ce beneficii va avea fiecare cetățean” acum 12 ore Locale Religie şi religiozitate: Simbolul de credinţă al Bisericii Ortodoxe – Crezul (11) acum 13 ore Ultimele Articole Anunțuri Finalizarea proiectului „Reabilitarea și modernizarea infrastructurii aeroportuare” acum 11 ore Bursa zvonurilor Este revoltător! acum 11 ore Locale ADMINISTRAȚIE. Ședință importantă la Moftin! Consilierii locali decid viitorul viceprimarului și taxele locale pentru 2027 acum 14 ore Locale INVESTIȚII. Canalizarea din Homoroade se extinde! Primăria a anunțat o nouă etapă pentru dezvoltarea rețelei de utilități acum 14 ore Locale DEZVOLTARE. Medieșu Aurit modernizează centrul comunei! Parcarea a fost redeschisă, iar șoferii au acum și stații de încărcare electrică acum 14 ore Locale ANIVERSARE. Rareș Cîmpan împlinește 34 de ani! Îndrăgitul solist sătmărean are motive de bucurie atât pe scenă, cât și în viața de familie acum 14 ore Cele mai citite 1 Satu Mare găzduiește un congres internațional de stomatologie. Specialiști din România și străinătate se reunesc în ianuarie 2027 2 Liga Elevilor Social Democrați Satu Mare, înființată oficial! A fost stabilită și conducerea organizației județene și municipale, prin Codruț Gomboș și Alesia Ciorba 3 KARÁCSONYI PÉTER – Omul care a transformat Careiul într-un oraș al muzicii. Povestea unui Maestru care a lăsat în urmă mai mult decât o formație: O moștenire de suflet 4 Investiție importantă în sănătatea sătmărenilor. Dr. Dorel Coica anunță noi servicii medicale și planuri de extindere a clinicii 5 Problemele școlilor sătmărene, discutate la Prefectură. Accent pe învățământul tehnic și viitorul profesional al elevilor Din aceeași categorie Ce se verifică înainte ca un joc digital să intre într-un catalog acum 1 minut DECIZII. Moftin, în fața unor hotărâri importante! Taxele pentru 2027, demisia viceprimarului și investițiile în iluminatul public, pe agenda consilierilor locali acum 7 minute SĂNĂTATE. Dispensarul din Ardud își redeschide porțile! Dr. Dorel Coica va oferi consultații într-o clădire modernizată acum 9 minute CULTURĂ. Taragotul, în centrul unui spectacol de excepție la Satu Mare! Artiști îndrăgiți urcă pe scena Filarmonicii acum 1 ora Nord Vest TV Pataki Csaba, despre reforma administrativă, aeroport și investițiile județului: „Trebuie să vedem ce beneficii va avea fiecare cetățean” acum 12 ore Ultimele știri Ce se verifică înainte ca un joc digital să intre într-un catalog acum 1 minut DECIZII. Moftin, în fața unor hotărâri importante! Taxele pentru 2027, demisia viceprimarului și investițiile în iluminatul public, pe agenda consilierilor locali acum 7 minute SĂNĂTATE. Dispensarul din Ardud își redeschide porțile! Dr. Dorel Coica va oferi consultații într-o clădire modernizată acum 9 minute CULTURĂ. Taragotul, în centrul unui spectacol de excepție la Satu Mare! Artiști îndrăgiți urcă pe scena Filarmonicii acum 1 ora Finalizarea proiectului „Reabilitarea și modernizarea infrastructurii aeroportuare” acum 11 ore