Consiliul Local Moftin s-a reunit joi, 26 noiembrie 2026, într-o ședință ordinară cu 15 puncte pe ordinea de zi, în cadrul căreia au fost analizate proiecte privind taxele și impozitele locale pentru anul 2027, bugetul comunei, infrastructura de iluminat public și organizarea rețelei școlare. Unul dintre subiectele importante ale întâlnirii l-a reprezentat demisia viceprimarului Erdei Vasile și constatarea vacantării funcției.

Consilierii locali din comuna Moftin s-au întrunit joi, 26 noiembrie 2026, începând cu ora 08:30, la sediul Primăriei, pentru a dezbate proiectele de hotărâre care au vizat administrarea comunității, dezvoltarea infrastructurii și gestionarea patrimoniului local. Ședința ordinară, convocată de primarul Gheorghe David, a cuprins 15 puncte, între acestea regăsindu-se atât decizii cu impact asupra bugetului local, cât și proiecte legate de serviciile publice și funcționarea administrației.

Printre temele importante s-au numărat stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2027, aprobarea unor măsuri privind obligațiile fiscale restante, eficientizarea energetică a iluminatului public și organizarea rețelei școlare pentru anul de învățământ 2027–2028. Totodată, aleșii locali au avut de analizat demisia viceprimarului Erdei Vasile, un subiect care a ocupat un loc important pe agenda întâlnirii.

Taxele locale pentru 2027 și demisia viceprimarului

Unul dintre proiectele importante dezbătute de consilierii locali a vizat stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2027 în comuna Moftin. Proiectul de hotărâre nr. 64/26.10.2026, inițiat de primarul Gheorghe David, a fost inclus pe ordinea de zi pentru analiză și vot, în contextul pregătirii cadrului fiscal pentru anul următor.

În același domeniu, aleșii locali au analizat procedura privind acordarea eșalonărilor la plata obligațiilor fiscale restante către bugetul local, în cazul persoanelor fizice care aveau calitatea de contribuabili ai comunei. De asemenea, discuțiile au vizat taxele speciale de salubrizare și tarifele aplicate de Serviciul Public Moftin, cu referire la prevederile propuse pentru începând cu 1 ianuarie 2026.

Un alt punct de interes al ședinței l-a reprezentat proiectul de hotărâre nr. 69/17.11.2026, prin care a fost supusă atenției consilierilor demisia lui Erdei Vasile din funcția de viceprimar al comunei Moftin și constatarea vacantării acestei funcții. Documentul, inițiat de primarul Gheorghe David, a fost inclus în agenda întâlnirii pentru ca aleșii locali să ia act de situația administrativă și să se pronunțe asupra proiectului.

Iluminatul public, infrastructura și patrimoniul comunei

În ceea ce privește investițiile și serviciile publice, consilierii locali au avut de analizat un proiect destinat creșterii eficienței energetice a infrastructurii de iluminat public din comuna Moftin. Acesta a vizat depunerea cererii de finanțare, aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru investiția propusă prin Programul privind creșterea eficienței energetice a infrastructurii de iluminat public, finanțat prin Administrația Fondului pentru Mediu.

Pe agenda ședinței s-a regăsit și aprobarea unui act adițional la contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare, proiect care a vizat administrarea și funcționarea acestor servicii în comună.

În domeniul urbanismului, consilierii au analizat prelungirea valabilității Planului Urbanistic General al comunei Moftin și a Regulamentului Local de Urbanism aferent, documente importante pentru organizarea și dezvoltarea teritoriului local.

Totodată, aleșii locali au avut de dezbătut organizarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar din comuna Moftin pentru anul școlar 2027–2028, un proiect care a vizat structura educațională și funcționarea unităților de învățământ din comunitate.

Ședința a inclus și mai multe proiecte referitoare la patrimoniul public și privat al comunei. Acestea au vizat înscrierea în domeniul public a unor străzi din localitatea Ghirolt, atestarea apartenenței unui teren din intravilanul localității Sânmiclăuș la domeniul privat al comunei, precum și completarea inventarului bunurilor imobile aparținând domeniului privat.

Bugetul local și execuția financiară

Spre finalul întâlnirii, consilierii locali au analizat contul de execuție al bugetului comunei Moftin aferent trimestrului al III-lea din 2026. Tot pe agenda ședinței s-a aflat aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei pentru anul 2026, în formă rectificată.

Ultimul punct al ordinii de zi a fost rezervat rubricii „Diverse”, în cadrul căreia au putut fi abordate alte aspecte de interes pentru administrația locală și comunitate.

Ședința ordinară a Consiliului Local Moftin s-a desfășurat la sediul Primăriei, începând cu ora 08:30, iar proiectele incluse pe ordinea de zi au fost inițiate de primarul Gheorghe David și supuse dezbaterii și votului consilierilor locali.

Florin Dura

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