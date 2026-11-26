Trei persoane au fost arestate preventiv într-un dosar DIICOT care vizează acuzații de constituire a unui grup infracțional organizat, șantaj, lipsire de libertate și trafic de droguri de mare risc

Un caz de o gravitate deosebită a zguduit municipiul Baia Mare, după ce primarul Doru Dăncuș a dezvăluit că a fost victima unei acțiuni de intimidare și șantaj, pusă la cale, potrivit anchetatorilor, de trei persoane. Edilul susține că a fost atras într-un apartament din București, imobilizat, încătușat și supus unor umilințe greu de imaginat, în încercarea de a se obține imagini compromițătoare care să fie folosite ulterior împotriva sa. Potrivit procurorilor DIICOT, gruparea ar fi urmărit să constrângă persoane cu influență și putere de decizie să îndeplinească anumite solicitări în interesul membrilor săi. Cei trei suspecți au fost arestați preventiv pentru 30 de zile, iar ancheta continuă.

O grupare care ar fi urmărit să obțină influență în administrație

Potrivit anchetei DIICOT, cei trei inculpați ar fi constituit, în cursul anului 2026, un grup infracțional organizat, al cărui scop era constrângerea unor persoane cu putere decizională și influență să îndeplinească anumite cerințe în beneficiul lor.

Doi dintre bărbații cercetați, membri ai aceleiași familii și administratori ai mai multor societăți comerciale, ar fi fost nemulțumiți de sancțiunile aplicate firmelor lor și de suspendarea temporară a activității acestora, măsuri dispuse de angajații Primăriei Baia Mare pentru diferite nereguli. Aceștia ar fi considerat că măsurile au fost provocate de acțiunile persoanei vătămate, în exercitarea atribuțiilor de serviciu și în contextul apartenenței sale politice.

În septembrie 2026, bărbatul de 32 de ani i-ar fi solicitat femeii să abordeze o persoană cu un rol important în administrația publică locală din Baia Mare și în cadrul unui partid politic, urmând să o atragă în locuința sa din București.

Amenințări cu cuțitul și electroșocuri. Victima ar fi fost forțată să consume cocaină

Potrivit procurorilor, în noaptea de 28 spre 29 septembrie 2026, victima a ajuns în apartamentul din București, unde cei doi bărbați, purtând cagule, ar fi imobilizat-o sub amenințarea unui cuțit și a unui aparat cu electroșocuri.

Pentru a o împiedica să ceară ajutor, agresorii i-ar fi introdus în gură un obiect de tip căluș. Mai mult, i-ar fi secționat parțial hainele și ar fi încercat să o agreseze sexual. Acțiunea ar fi fost întreruptă în momentul în care aceștia ar fi auzit zgomote la ușa apartamentului.

Ulterior, doi dintre inculpați ar fi obligat victima să prizeze cocaină, drog de mare risc pe care femeia cercetată l-ar fi achiziționat special pentru această acțiune.

Întreaga scenă ar fi fost filmată, scopul fiind obținerea unor imagini compromițătoare, care să poată fi folosite ulterior pentru șantajarea victimei.

Ce urmăreau, de fapt, presupușii agresori

Anchetatorii susțin că, prin aceste metode de constrângere, victima ar fi fost determinată să accepte două solicitări concrete: să faciliteze înscrierea bărbatului de 34 de ani într-un partid politic și să intervină pe lângă un jurnalist pentru ca acesta să elimine mai multe înregistrări publicate pe conturile sale de socializare.

Materialele respective ar fi conținut critici la adresa familiei celor doi bărbați și a afacerilor pe care aceștia le dețineau.

Potrivit DIICOT, victima ar fi acceptat și ar fi îndeplinit solicitările în perioada următoare, ca urmare a presiunilor exercitate asupra sa.

În urma celor șapte percheziții desfășurate în București și Baia Mare, anchetatorii au descoperit și ridicat mai multe mijloace de probă, printre care călușul folosit pentru reducerea victimei la tăcere, un aparat cu electroșocuri și o cheie de cătușe.

Miercuri, 25 noiembrie, procurorii au dispus reținerea celor trei persoane, iar ulterior judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului București a decis arestarea preventivă a acestora pentru 30 de zile.

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Doru Dăncuș rupe tăcerea: „Locul mafioților este în pușcărie!”

După apariția informațiilor despre anchetă, primarul municipiului Baia Mare, Doru Dăncuș, a publicat un mesaj amplu în care a confirmat că el este persoana vizată de acțiunile descrise și a relatat propria versiune asupra celor întâmplate.

Edilul a explicat că a ezitat să vorbească public despre experiența traumatizantă, însă a considerat că datorează adevărul comunității pe care o conduce. Acesta a susținut că presiunile ar fi început după ce anumite persoane ar fi încercat să obțină avantaje și intervenții în chestiuni administrative și juridice.

Printre solicitările pe care susține că le-ar fi primit s-ar fi numărat obținerea unor autorizații pentru construcții realizate ilegal, influențarea unor procese în care Primăria Baia Mare avea litigii cu respectivele persoane și accesul la anumite forme de influență în administrația locală.

Doru Dăncuș afirmă că, după ce tentativele de obținere a acestor avantaje prin mituire nu ar fi dat rezultate, s-ar fi trecut la amenințări și șantaj.

„Dacă au văzut că nu pot obține toate acestea prin mituire, au încercat să mă șantajeze. Când au văzut că nu sunt șantajabil, au încercat să obțină ce doresc prin manevre demne de mafioți de cea mai joasă speță. Am fost sechestrat, încătușat și supus unor umilințe greu de imaginat în încercarea lor de a fabrica material pentru a mă șantaja. Nici astfel nu au reușit să mă îngenuncheze!”, a transmis primarul.

Edilul spune că familia sa a fost profund afectată

Primarul a mai dezvăluit că situația a avut consecințe puternice asupra familiei sale, în special asupra copiilor, care ar fi resimțit emoțional și fizic presiunile exercitate în ultimele luni.

Acesta a explicat că a ales să se adreseze autorităților și să lase anchetatorii să investigheze cazul, fără să ofere public toate detaliile, tocmai pentru a nu afecta suplimentar familia și pentru a nu îngreuna cercetările.

Dăncuș a apreciat profesionalismul polițiștilor din cadrul Direcției de Investigații Criminale, afirmând că aceștia au tratat cu maximă seriozitate informațiile primite, au investigat faptele și au ajuns la primele descinderi și arestări.

Edilul consideră că ancheta nu s-a încheiat și că ar putea apărea noi informații pe măsură ce cercetările vor avansa.

„Nu sunt șantajabil!”

În mesajul său, Doru Dăncuș a transmis un avertisment ferm celor care ar încerca să îl intimideze sau să îl determine să renunțe la deciziile luate în exercitarea funcției de primar.

„Ultimul cuvânt le aparține procurorilor și judecătorilor, în care am încredere, așa cum cred și am încredere că într-un stat de drept nimeni nu poate sta deasupra legii, oricât de influent s-ar crede și oricâte relații ar spune că are”, a afirmat acesta.

Mesajul edilului s-a încheiat cu o declarație categorică, prin care a transmis că nu intenționează să cedeze presiunilor și că își va continua activitatea administrativă.

„Spun toate acestea clar și ca un avertisment pentru oricine mai crede că Doru Dăncuș poate să fie șantajat, intimidat sau subjugat: NU SE POATE!”

Primarul a transmis și un mesaj de mulțumire celor care i-au fost alături în această perioadă, cerându-și totodată scuze familiei, în special mamei și copiilor săi, pentru suferința provocată de această situație.

Cazul rămâne în atenția procurorilor DIICOT, iar cercetările continuă pentru stabilirea tuturor împrejurărilor și a eventualelor responsabilități penale. Cei trei inculpați beneficiază de prezumția de nevinovăție până la o eventuală condamnare definitivă.