Seniorii sătmăreni au îmbinat educația digitală cu muzica, prietenia și buna dispoziție, în cadrul unei întâlniri dedicate siguranței în bankingul online

Biblioteca Județeană Satu Mare a găzduit o nouă întâlnire a comunității HiDigital, un proiect care le oferă seniorilor oportunitatea de a dobândi cunoștințe digitale și de a deveni mai încrezători în utilizarea tehnologiei. Peste 90 de participanți au luat parte la evenimentul desfășurat joi, 26 noiembrie, într-o atmosferă caldă, în care informațiile practice s-au împletit armonios cu muzica, prietenia și momentele de bucurie. Tema întâlnirii a fost una de actualitate, respectiv utilizarea serviciilor bancare digitale în condiții de siguranță. Dincolo de informațiile transmise, evenimentul a demonstrat încă o dată că învățarea poate deveni o experiență plăcută atunci când este susținută de solidaritate și spirit comunitar.

Banking digital în siguranță, o lecție importantă pentru seniori

Întâlnirea intitulată „Banking digital în siguranță” a adus în atenția participanților aspecte importante privind utilizarea serviciilor bancare digitale, într-o perioadă în care tehnologia a devenit tot mai prezentă în viața de zi cu zi. Pentru persoanele vârstnice, familiarizarea cu aplicațiile bancare și cu instrumentele digitale reprezintă un pas important spre independență, dar și spre o mai bună protejare împotriva riscurilor din mediul online.

La eveniment au participat reprezentanți ai instituțiilor și organizațiilor partenere, care susțin activitatea comunității HiDigital și contribuie la dezvoltarea programelor dedicate seniorilor.

Din partea Fundației Vodafone a fost prezentă Sabina Antoci, Senior Program Manager. Banca Raiffeisen a fost reprezentată de Ildiko Boje, expert clienți persoane fizice și coordonare, și Ramona Ioana Rus, expert clienți persoane fizice și IMM.

De asemenea, Ivan Hrihorișan și Pușa Câmpan au reprezentat Asociația Cutezătorii Munților, organizație implicată în susținerea inițiativelor comunitare.

Prezența partenerilor a oferit întâlnirii o dimensiune practică și educativă, demonstrând importanța colaborării dintre instituții, organizații și comunitatea locală pentru sprijinirea persoanelor vârstnice.

Muzica populară a transformat întâlnirea într-o adevărată sărbătoare

Evenimentul nu s-a rezumat doar la informații și discuții despre tehnologie. Organizatorii au pregătit și momente artistice deosebite, care au adus zâmbete, emoție și multă voie bună în rândul celor prezenți.

Atmosfera a fost însuflețită de Alexandra Nagy, interpretă de muzică populară, de Grupul vocal „Suflet Românesc” al Asociației Seniorilor Sătmăreni și de Angela Munteanu, interpretă de muzică populară.

Cântecele, aplauzele și bucuria participanților au transformat întâlnirea într-un prilej de socializare și apropiere, demonstrând că asemenea activități au un rol mult mai amplu decât simpla transmitere a unor informații. Ele creează legături între oameni, combat izolarea și oferă seniorilor sentimentul apartenenței la o comunitate activă și implicată.

HiDigital, mai mult decât un proiect de educație digitală

Cei peste 90 de seniori prezenți au demonstrat că există un interes real pentru învățare și pentru descoperirea oportunităților oferite de tehnologie. În același timp, participarea numeroasă a confirmat valoarea unor inițiative care îi încurajează pe vârstnici să rămână conectați la schimbările societății și să participe activ la viața comunității.

Violeta Tarța și Róbert Jáger, cei care implementează proiectul HiDigital la Biblioteca Județeană Satu Mare, au transmis mulțumiri tuturor celor care au contribuit la reușita întâlnirii: partenerilor pentru sprijin și implicare, artiștilor pentru momentele muzicale oferite și, nu în ultimul rând, seniorilor pentru energia, entuziasmul și bucuria cu care au participat.

Mesajul transmis la final a sintetizat cel mai bine spiritul acestei inițiative: împreună învățăm, împreună ne bucurăm și împreună construim o comunitate frumoasă.

Întâlnirea HiDigital a demonstrat că educația digitală nu are vârstă, iar dorința de a învăța, de a socializa și de a descoperi lucruri noi poate aduce oamenii împreună, indiferent de anii pe care îi au.



