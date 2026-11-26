„Diva’s Fashion Show Gala – Autumn Winter 2026” va aduce în fața publicului 17 prezentări de modă și zeci de creații semnate de designeri și branduri locale

Casa Meșteșugarilor din Satu Mare va deveni, vineri și sâmbătă, locul de întâlnire al eleganței, creativității și tendințelor vestimentare. Începând cu ora 18:30, publicul este invitat la „Diva’s Fashion Show Gala – Autumn Winter 2026”, un eveniment dedicat modei, care va pune în valoare talentul creatorilor locali și diversitatea designului sătmărean.

17 prezentări de modă în două seri

Gala va reuni 17 prezentări de modă, în cadrul cărora vor fi expuse zeci de creații realizate de designeri și branduri sătmărene. Evenimentul își propune să ofere o platformă de promovare pentru creatorii locali și să aducă în atenția publicului colecții inspirate de sezonul toamnă-iarnă 2026.

Manifestarea va fi organizată cu sprijinul Primăriei Municipiului Satu Mare și al Centrului Cultural „G.M. Zamfirescu”. Accesul publicului este așteptat în ambele seri, de la ora 18:30, la Casa Meșteșugarilor.







