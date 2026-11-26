Manifestările dedicate Zilei Naționale a României vor aduce, în 1 Decembrie, ceremonii oficiale, muzică populară, colinde și recitaluri de muzică clasică. Sătmărenii vor putea participa la evenimente organizate în municipiul Satu Mare, dar și la Carei, Negrești-Oaș și în mai multe localități din județ. Programul este completat de manifestări organizate în zilele premergătoare și imediat următoare sărbătorii.

Ziua Națională a României va fi marcată în județul Satu Mare printr-un program divers, care îmbină ceremonialele oficiale cu spectacolele artistice și manifestările dedicate tradițiilor românești. În municipiul Satu Mare, punctele principale ale zilei de 1 Decembrie vor fi ceremonia de la Monumentul Eroului Necunoscut, Regalul Folcloric de la Casa de Cultură a Sindicatelor și recitalul special organizat de Filarmonica de Stat „Dinu Lipatti”.

Ceremonii oficiale și paradă militară în centrul municipiului Satu Mare

Manifestările oficiale vor începe la ora 11:30, cu depuneri de coroane la bustul lui I.C. Brătianu. Programul va continua la ora 11:40, la statuia lui Vasile Lucaciu, iar la ora 11:50 vor fi depuse coroane la bustul lui Iuliu Maniu.

De la ora 12:00, la Monumentul Eroului Necunoscut, va avea loc ceremonialul militar și religios, urmat de un moment artistic, depuneri oficiale de coroane și defilarea personalului și a tehnicii de intervenție aparținând Garnizoanei Satu Mare.

Manifestările sunt organizate de Instituția Prefectului – Județul Satu Mare, Centrul Militar Județean Satu Mare și autoritățile publice locale. Organizatorii au anunțat că au fost regândite unele elemente ale dispozitivului, astfel încât publicul să poată urmări mai bine ceremonia și să fie mai aproape de momentele desfășurate în centrul orașului.

Regal Folcloric, cu artiști îndrăgiți și ansambluri din regiune

De la ora 14:00 și până la ora 17:00, Sala Mare a Casei de Cultură a Sindicatelor din Satu Mare va găzdui spectacolul „Regal Folcloric”, dedicat cântecului, jocului popular și tradițiilor românești. Intrarea este liberă.

Pe scenă vor urca artiști cunoscuți ai folclorului, între care Sava Negrean Brudașcu, Nicolae și Nicușor Mureșan, Petrică Mureșan, Leontina Dorca, Maria Carmen Sas, Maria Tripon, Călin Borșe și Sergiu Matoșan. Programul va cuprinde și momente susținute de Adrian Lupescu, Ansamblurile „Cununița” și „Cununița Năzdrăvană”, Atelierul de Joc Popular Zalău și Corul „Armonia” al Seniorilor CARP, dirijat de Ioan Socolan, alături de alți tineri interpreți.

Evenimentul este organizat de Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Satu Mare, cu sprijinul Consiliului Județean, și de Centrul Cultural „G.M. Zamfirescu”, cu sprijinul Primăriei municipiului Satu Mare, în parteneriat cu Instituția Prefectului.

„Armonii românești”, la Filarmonica „Dinu Lipatti”

Seara de 1 Decembrie se va încheia în acorduri de muzică clasică. De la ora 19:00, în Sala Filarmonicii de Stat „Dinu Lipatti”, este programat recitalul „Armonii românești dedicate Zilei Naționale a României”, susținut de pianiștii Isabella Voropciuc și Viniciu Moroianu. Intrarea este liberă.

Programul reunește lucrări de Johann Sebastian Bach, în transcripția lui Dinu Lipatti, creații semnate de Dinu Lipatti, George Enescu și Sigismund Toduță, precum și „Dansuri românești” de Lipatti, pentru două piane.

Filarmonica a pregătit și alte două concerte în aceeași perioadă: „Muzica României de altădată”, programat în 26 noiembrie, și „De la clasic la românesc”, în 3 decembrie.

Carei: „La Mulți Ani, România!”, spectacol de Ziua Națională

La Carei, publicul este invitat marți, 1 Decembrie, de la ora 16:00, la Sala Teatrului Municipal, la spectacolul „La Mulți Ani, România!”.

Evenimentul va reuni Ansamblul „Ceatăra” al Centrului Cultural Carei, Ansamblul „Crenguța” al Liceului Teoretic Carei, precum și elevi și interpreți ai cercului de muzică instrumentală și populară de la Clubul Copiilor. Vor evolua Aida Negrea, Andrei Benea, Alexandra Deac, Denisa Vasile și Ana Glib, iar invitata specială a manifestării va fi Sava Negrean Brudașcu.

Spectacolul va fi prezentat de Adrian Ștefănuți. Intrarea este liberă, în limita locurilor disponibile.

Negrești-Oaș: concertul „Sub tricolor, în glas de colind”

Și la Negrești-Oaș Ziua Națională va fi sărbătorită prin muzică și colind. Marți, 1 Decembrie, de la ora 18:00, Sala de evenimente „Colț de Rai” va găzdui concertul „Sub tricolor, în glas de colind”.

Printre invitați se numără Petrică Mureșan și Maria Tripon. Programul va fi susținut și de un cor reunit al structurilor MAI, MApN și MJ, grupul vocal „SAVAOT”, corul Catedralei „Duminica Tuturor Sfinților” și un grup numeros de copii de la Grădinița „Licurici”.

Intrarea este liberă, în limita locurilor disponibile. Organizatorii solicită înscrierea în prealabil prin mesaj la numărul 0740 465 885.

Ardud și localitățile aparținătoare, în programul manifestărilor

La Ardud, manifestările dedicate Zilei Naționale încep înainte de 1 Decembrie. Vineri, 27 noiembrie, de la ora 09:30, Casa de Cultură „Dr. Augustin Mircea” va găzdui un spectacol cultural-patriotic susținut de elevii Liceului Tehnologic Ardud și de invitați. Programul anunțat cuprinde momente artistice ale elevilor, ale Ansamblului „Cetatea Codrului”, ale Rominei Sîrbe și ale interpretului Petrică Mureșan.

În ziua de 1 Decembrie sunt programate ceremonii de depunere de coroane și momente religioase în mai multe localități aparținătoare orașului Ardud: la Mădăras, de la ora 10:00, la bustul lui Ștefan Marcuș; la Baba Novac, de la ora 10:30, la bustul lui Baba Novac; la Ardud, de la ora 11:00, la Monumentul Eroilor; și la Gerăușa, de la ora 12:00, tot la Monumentul Eroilor.

Teatrul de Nord și muzeele sătmărene

Pentru cei care doresc să marcheze ziua și printr-o întâlnire cu teatrul, Trupa „Mihai Raicu” a Teatrului de Nord are programat în 1 Decembrie, de la ora 18:00, în Sala Mare, spectacolul „Hagi Tudose”, după Barbu Ștefănescu Delavrancea, în regia lui Andrei Mihalache. Reprezentația face parte din programul de repertoriu al teatrului și constituie o opțiune culturală pentru public în seara Zilei Naționale.

În ceea ce privește Muzeul Județean și Muzeul de Artă, până la această dată nu a fost identificat un program special anunțat pentru 1 Decembrie. La Muzeul de Artă este deschisă expoziția de grafică dedicată artistului Paul Erdős, vernisată în 24 noiembrie.

Programul din județ, în continuă completare

Manifestările anunțate până acum arată că Ziua Națională va fi marcată în județ printr-o ofertă culturală variată, de la ceremonii și depuneri de coroane până la folclor, colinde și muzică clasică. Pentru localități precum Tășnad, nu a fost identificat deocamdată un program oficial publicat care să poată fi inclus cu certitudine în calendarul evenimentelor.

Sătmărenii sunt invitați să participe la manifestările organizate în comunitățile lor și să sărbătorească 1 Decembrie prin respect față de istorie, tradiție și valorile care îi unesc pe români.

Florin Cristian Mureșan