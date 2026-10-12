Un accident rutier produs luni după-amiază, în Carei, a mobilizat pompierii, echipajele SMURD și ambulanța, după ce un motociclist a fost găsit inconștient în urma coliziunii cu un autoturism.

Un accident rutier grav a fost semnalat luni, 12 octombrie, în jurul orei 14:46, în localitatea Carei. În eveniment au fost implicate un autoturism și o motocicletă, iar primele informații transmise de autorități au indicat că motociclistul era inconștient.

La locul accidentului au intervenit pompierii din cadrul Detașamentului de Pompieri Carei, cu o autospecială de stingere cu apă și spumă și un echipaj de prim ajutor SMURD. De asemenea, a fost mobilizat și un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean.

Intervenția era în desfășurare

La momentul transmiterii informațiilor, salvatorii se aflau la fața locului și acordau sprijin în urma accidentului. Circumstanțele producerii coliziunii și starea ulterioară a motociclistului urmau să fie clarificate pe măsură ce intervenția avansa.

Informațiile prezentate au fost cele disponibile în faza inițială a intervenției.