Educație rutieră pentru siguranța copiilor

La data de 9 octombrie a.c., polițiștii rutieri din cadrul Inspectoratului de Poliției Județean Satu Mare au desfășurat activități preventiv-educative la Școala Gimnazială din localitatea Poiana Codrului și la Școala Gimnazială Tășnad, la care au participat aproximativ 200 de elevi.





Activitățile au fost organizate în baza Planului Național de Măsuri privind indisciplina pietonilor și bicicliștilor și a Concepției Poliției Române pentru Educație Rutieră, urmărind informarea și responsabilizarea elevilor cu privire la respectarea regulilor de circulație.





În cadrul întâlnirilor, polițiștii au abordat reguli și recomandări privind circulația în siguranță a pietonilor, bicicliștilor și utilizatorilor de trotinete, precum și comportamentul preventiv pe care trebuie să îl adopte pasagerii, în scopul prevenirii accidentelor rutiere.





Educația rutieră este importantă atât în mediul urban, cât și în cel rural. Prin desfășurarea acestor activități în unitățile de învățământ din mediul rural, polițiștii urmăresc ca mesajele preventive să ajungă la toți copiii, contribuind la formarea unor comportamente responsabile și la creșterea siguranței pe drumurile publice.





Prevenția începe cu educația!







