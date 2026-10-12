O persoană suferă o fractură de bazin după un accident pe un traseu montan dificil, iar salvatorii avertizează că lipsa măsurilor de protecție poate avea consecințe dramatice

O nouă intervenție dificilă pune la încercare echipele Salvamont Satu Mare, chemate să acorde primul ajutor unei persoane implicate într-un accident cu ATV-ul în masivul Pietroasa. Victima este găsită într-o zonă abruptă, stâncoasă și expusă, la coborârea de pe vârful Țiganu, pe traseul turistic de creastă marcat cu bandă roșie. Suspiciunile privind posibile traumatisme grave, inclusiv o fractură de bazin, o leziune a coloanei vertebrale și o hemoragie internă, impun o intervenție atent coordonată, în condiții dificile de teren. Dincolo de efortul salvatorilor, cazul readuce în atenție pericolele practicării sporturilor cu motor în zona montană fără respectarea regulilor elementare de siguranță.

Intervenție dificilă într-o zonă abruptă și stâncoasă

Salvamont Satu Mare intervine sâmbătă, în urma unei solicitări primite prin Dispeceratul Național Salvamont, pentru acordarea primului ajutor medical, evacuarea și predarea victimei către o unitate medicală de specialitate.

Locul accidentului complică serios operațiunea. Persoana rănită se află în masivul Pietroasa, la coborârea de pe vârful Țiganu, într-o zonă abruptă, expusă și cu teren stâncos, pe traseul turistic de creastă marcat cu bandă roșie.

Potrivit informațiilor transmise de Salvamont Satu Mare, starea victimei, descrisă de însoțitorii acesteia, influențează decisiv strategia de intervenție. Suspiciunile inițiale privind gravitatea traumatismelor se confirmă în cazul fracturii de bazin, existând totodată temeri legate de o posibilă leziune a coloanei vertebrale și de o hemoragie internă.

Pentru desfășurarea operațiunii sunt mobilizate două vehicule de teren, inclusiv autoambulanța Salvamont. Misiunea este îngreunată și de ploile din ziua precedentă, care reduc considerabil aderența pe terenul accidentat și solicită la maximum atât mijloacele de intervenție, cât și priceperea celor care le conduc.

Salvamontiștii avertizează: muntele nu iartă greșelile

Dincolo de dificultatea tehnică a intervenției, salvatorii transmit un mesaj ferm celor care practică sporturi cu motor în zona montană: pregătirea, echipamentul și respectarea regulilor pot face diferența dintre o aventură și un accident cu urmări grave.

Reprezentanții Salvamont Satu Mare atrag atenția că riscurile nu trebuie ignorate, mai ales pe traseele dificile, unde o cădere sau pierderea controlului asupra vehiculului poate provoca traumatisme severe.

„Muntele nu iartă, regulile lui nu pot fi încălcate!”, este avertismentul transmis de salvamontiști, care revin asupra necesității adoptării unor măsuri concrete de prevenire a accidentelor.

Potrivit mesajului transmis de Alex Costin, de la Salvamont Satu Mare, în ultimele șase luni s-au înregistrat trei incidente montane grave în care au fost implicate ATV-uri, soldate cu un deces și două accidente cu urmări grave. Bilanțul reprezintă un nou motiv de îngrijorare pentru salvatorii montani.

ATV-urile pe traseele turistice, o problemă care ridică semne de întrebare

Salvamontiștii atrag atenția și asupra prezenței vehiculelor motorizate în zonele montane, în special pe traseele turistice omologate, în zonele cu aflux ridicat de turiști și în ariile naturale protejate.

Legalitatea accesului acestor vehicule depinde de regimul juridic al fiecărei zone și de regulile aplicabile traseelor respective. Dincolo de aspectele legale, deplasarea cu ATV-ul pe teren accidentat presupune riscuri suplimentare, mai ales atunci când condițiile meteorologice afectează aderența, iar traseul traversează porțiuni abrupte sau stâncoase.

În acest context, salvatorii consideră că prevenția trebuie să devină o prioritate pentru toți cei care aleg să practice sporturi motorizate în munți. Un echipament corespunzător și o informare atentă înainte de plecare pot reduce riscurile, fără a le elimina complet.

Ce trebuie să faci pentru a reduce riscul unui accident cu ATV-ul

Salvamont Satu Mare vine cu o serie de recomandări pentru cei care se aventurează pe trasee montane cu vehicule motorizate:

Echipament de protecție complet: cască, ochelari, armură și protecții pentru corp, genunchiere, cotiere, mănuși, costum off-road și cizme specifice pentru enduro sau ATV.

Informare înainte de plecare: documentarea asupra zonei vizate și comunicarea informațiilor despre componența grupului, obiectivele și destinația excursiei.

Apelarea imediată a salvatorilor: în cazul unui accident, solicitarea ajutorului prin numărul unic de urgență 112 sau prin Dispeceratul Național Salvamont.

Descrierea exactă a situației: comunicarea către dispecer a stării victimei și, pe cât posibil, a modului în care s-a produs accidentul.

Respectarea indicațiilor personalului calificat: acordarea primului ajutor și luarea măsurilor urgente trebuie realizate în condiții de siguranță, conform indicațiilor primite de la personalul medical sau de la salvatori.

În situații precum prinderea victimei sub vehicul ori între vehicul și un copac sau o stâncă, indicațiile specialiștilor pot contribui la reducerea consecințelor traumatismelor și, în cazurile extreme, la creșterea șanselor de supraviețuire.

Mulțumiri pentru echipele care au participat la salvare

La finalul intervenției, Salvamont Satu Mare transmite urări de recuperare grabnică persoanei accidentate și mulțumiri tuturor celor care au contribuit la desfășurarea operațiunii.

Alex Costin evidențiază colaborarea eficientă cu persoanele din grupul victimei, precum și implicarea și profesionalismul salvatorilor montani Cicio Vasile, cunoscut drept „Rătez”, Meisaroș Roxana și Ștefan Volșik.

Mulțumiri sunt adresate și echipajului TIM din cadrul SMURD Satu Mare, dispecerilor și agențiilor implicate, ISU „Someș” Satu Mare și Serviciului de Telecomunicații Speciale (STS) România.

Pentru salvatori, fiecare intervenție înseamnă nu doar efort fizic și responsabilitate, ci și experiență acumulată în gestionarea unor situații neprevăzute. Pentru cei care aleg muntele ca loc de aventură, mesajul rămâne însă unul simplu: echipamentul, prudența și respectarea regulilor nu sunt opționale atunci când o greșeală poate costa sănătatea sau chiar viața.



