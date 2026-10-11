



Un refugiu destinat persoanelor aflate în dificultate în zona montană a fost amplasat la Moisei, în județul Maramureș, cu sprijinul Clubului Lions Civitas Satu Mare. Proiectul va continua în județul Satu Mare, unde următorul refugiu urmează să fie instalat în zona Piatra Bixadului, din comuna Bixad.

Adăposturile sunt gândite pentru situațiile în care o persoană este surprinsă de vreme rea, se accidentează ori se rătăcește pe munte. În astfel de împrejurări, accesul la un loc sigur poate fi important până la sosirea echipelor de intervenție.

Potrivit Clubului Lions Civitas Satu Mare, fiecare refugiu este prevăzut cu două paturi, apă potabilă, trusă de prim ajutor și grup sanitar. Iluminarea este alimentată printr-un panou fotovoltaic, iar dotările includ un sistem de încălzire electrică și o alarmă acustică ce poate fi activată prin intermediul numărului de urgență 112.

Inițiativa face parte din proiectul național „Refugii de speranță”, desfășurat în baza unui parteneriat între Departamentul pentru Situații de Urgență și Districtul 124 Lions România. Cele 12 refugii incluse în proiect au fost oferite de membri Lions din Germania. Supravegherea și verificarea periodică a adăposturilor vor fi asigurate de Salvamont.

Reprezentanții Lions Civitas Satu Mare i-au mulțumit lui Manuel Seleș, coordonatorul proiectului în cadrul Districtului 124 Lions România, pentru sprijinul și implicarea în realizarea inițiativei.

Instalarea refugiului de la Piatra Bixadului va aduce această formă de sprijin și în zona montană a județului Satu Mare. Clubul nu a anunțat, deocamdată, data amplasării lui.