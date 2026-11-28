R.A. Aeroportul Satu Mare, aflată în subordinea Consiliului Județean Satu Mare, în calitate de beneficiar de fonduri europene nerambursabile, anunță finalizarea proiectului „Reabilitarea și modernizarea infrastructurii aeroportuare”, Cod SMIS 2014+ 155306.

Pentru realizarea proiectului a fost semnat Contractul de Finanțare nr.175/16.09.2022 între R.A. Aeroportul Satu Mare, în calitate de beneficiar și Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, în calitate de Organism Intermediar pentru Transport.

Obiectivul general al proiectului a fost sprijinirea dezvoltării infrastructurii de transport aerian pe teritoriul României, reprezentat de creșterea gradului de utilizare sustenabilă a Aeroportului Satu Mare prin extinderea și modernizarea acestuia în vederea creșterii accesibilității regionale, în condiții de siguranță și în acord cu obiectivele de protecție a mediului.

În urma implementării proiectului infrastructura aeroportuară s-a îmbunătățit prin: reabilitarea pistei de decolare/aterizare, extinderea platformei de îmbarcare/debarcare aeronave, asigurarea portanței benzii pistei, realizarea unui terminal nou, extinderea terminalului existent și achiziția de echipamente aeroportuare.

Valoarea totală a Contractului de Finanțare este de 364.504.902,56 lei, din care valoarea cofinanțată de Uniunea Europeană este de 300.800.714,66 lei.

Perioada de implementare a proiectului este cuprinsă între 01.07.2021 și 31.12.2026, proiectul fiind finalizat cu succes înainte de termenul prevăzut în contractul de finanțare.

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014 – 2020.





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