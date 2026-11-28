Biblioteca Județeană Satu Mare a fost vineri, 27 noiembrie, gazda evenimentului „Cartea românească, mărturia unei identități. De la primele texte în limba română la afirmarea identității naționale”, parteneri fiindu-ne Colegiul Național „Ioan Slavici” Satu Mare și Asociația Județeană a Pensionarilor Satu Mare. Gazda și moderatoarea evenimentului a fost Dariana Săsărman–Țou, managerul instituției organizatoare.

Dedicată Zilei Naționale a României și celebrării celor 108 ani de la înfăptuirea Marii Uniri, manifestarea a debutat cu momentul solemn de intonare a Imnului de stat al României, urmat de un colaj de muzică patriotică în interpretarea Corului Asociației Județene a Pensionarilor Satu Mare, dirijat de preotul Ioan Socolan.

Într-un spațiu în care timpul pare să curgă altfel, iar trecutul și prezentul se întâlnesc, uneori, între copertele unei cărți, a fost prezentă d-na prof. Daniela Boghian, directoarea adjunctă a Colegiului Național „Ioan Slavici”, alături de inimoasele profesoare dr. Alina Dragoș și Adela Filip, împreună cu elevii claselor a XI-a B și a IX-a F. Printre invitați s-au aflat poetul George Vulturescu, însoțit de distinsa doamnă Claudia, și prozatorul Mihai Sas.

Evenimentul a prilejuit întorcerea unor file de istorie, cu secole în urmă, acolo unde începe povestea cuvântului românesc scris. Pentru că identitatea unui popor nu se clădește doar prin fapte de vitejie și momente istorice, ci și prin limbă, cultură, credință și memorie. Iar cartea a fost, de-a lungul veacurilor, unul dintre cei mai statornici păstrători ai acestora.

În paginile vechilor manuscrise și tipărituri, în slova migălos așternută de călugării copiști, cărturari și tipografi, regăsim nu doar începuturile limbii române scrise, ci și mărturia unei conștiințe care s-a format, a dăinuit și s-a afirmat peste vremuri. Fiecare carte veche poartă cu sine o fărâmă din istoria noastră, o mărturie despre oamenii care au înțeles că limba și cultura sunt temelia dăinuirii unui neam.

Pornind de la această convingere, Biblioteca Județeană Satu Mare a propus această incursiune în istoria cărții românești, de la primele texte în limba română până la afirmarea conștiinței naționale. Profesorii și elevii au ales să schimbe, pentru câteva ore, atmosfera familiară a sălii de clasă cu universul atât de generos al bibliotecii. Cu toții am participat la o lecție aparte de literatură română veche, în care istoria nu a fost doar povestită, ci și descoperită prin întâlnirea nemijlocită cu mărturiile trecutului.

Călăuza noastră în această incursiune a fost colega noastră, dr. Marta Cordea, cunoscută cercetătoare și expert în bibliofilie, care ne-a dezvăluit, într-o manieră accesibilă și interactivă, câteva dintre reperele esențiale ale evoluției cărții românești. Cuvintele sale au prins contur prin imagini sugestive, dar și prin întâlnirea directă cu unele dintre cele mai valoroase volume păstrate în colecțiile speciale ale bibliotecii. Am avut, astfel, privilegiul de a privi nu doar niște cărți vechi, ci adevărate fragmente de istorie, în care timpul și-a lăsat amprenta, iar generațiile trecute ne-au încredințat o moștenire neprețuită.

Evenimentul a continuat dincolo de istoria cărții și a limbii, apropiindu-ne de un alt capitol fundamental al devenirii noastre naționale: contribuția sătmărenilor la înfăptuirea Marii Uniri. Expoziția de carte și documente istorice au readus în atenția publicului oameni, fapte și mărturii ale unei epoci în care idealul unității naționale a devenit realitate. Despre acest important capitol al istoriei locale și naționale ne-a vorbit colegul nostru, dr. Viorel Câmpean, istoric și cercetător, care, prin intervenția sa ne-a ajutat să redescoperim locul și rolul înaintașilor noștri în marea poveste a Unirii.

Poate că, privind o carte veche, avem uneori impresia că ținem în mâini doar hârtie îngălbenită de vreme și cuvinte așezate în slove de demult. În realitate, ținem în mâini memoria unor generații, aspirațiile unor oameni și dovada că un popor care își păstrează limba, cultura și istoria își păstrează, de fapt, propria identitate.

De aceea, astăzi, la apropierea Zilei Naționale, prin mijlocirea acestui eveniment, imboldul nostru către tineri este acela să perceapă cartea nu doar ca pe un obiect al cunoașterii, ci ca pe o punte între generații, între trecut și prezent, între ceea ce am moștenit și ceea ce avem datoria să transmitem mai departe.

La mulți ani, România! La mulți ani tuturor românilor, oriunde s-ar afla!







