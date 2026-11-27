Casa de Cultură „Dr. Augustin Mircea” a găzduit un spectacol dedicat Zilei Naționale, în care tradițiile, muzica populară și dragostea de țară au fost în prim-plan

Ardudul a îmbrăcat haine de sărbătoare vineri, când comunitatea locală s-a reunit pentru a celebra România printr-un spectacol cultural-artistic plin de emoție, cântec și tradiție. Casa de Cultură „Dr. Augustin Mircea” a devenit locul unei întâlniri speciale între generații, în care copiii, tinerii și artiștii consacrați au adus împreună frumusețea folclorului românesc și sentimentul apartenenței la aceeași identitate națională. Evenimentul dedicat Zilei Naționale a României a demonstrat că dragostea pentru țară și respectul față de tradiții se transmit din generație în generație, prin muzică, dans și implicare comunitară.

Artiști consacrați și tineri interpreți, pe aceeași scenă

Programul artistic a reunit nume apreciate ale muzicii populare, alături de tineri care duc mai departe tradițiile românești. Pe scena Casei de Cultură „Dr. Augustin Mircea” au urcat Petrică Mureșan, Romina Sârbe și doamna Malvina Madar Iederan, care au contribuit la atmosfera festivă prin momente artistice dedicate sărbătorii naționale.

Un aport important l-au avut și elevii Liceului Tehnologic Ardud, care au demonstrat că generația tânără rămâne conectată la valorile și identitatea românească.

De asemenea, Ansamblul Folcloric „Cetatea Codrului” Ardud, alături de solista Anastasia Horotan, a adus în fața publicului frumusețea cântecului și jocului popular, oferind momente care au readus în prim-plan bogăția tradițiilor locale și naționale.

Hora românească, simbolul unei comunități unite

Spectacolul a fost mai mult decât o succesiune de momente artistice. A fost o întâlnire între generații și sensibilități, în care cântecul, dansul și emoția au creat o atmosferă de sărbătoare autentică. S-au cântat melodii românești, s-a jucat și s-a încins hora, într-o demonstrație de bucurie și unitate.

Unul dintre cele mai frumoase mesaje transmise prin acest eveniment a fost acela că românitatea nu ține cont de vârstă. Copiii și tinerii care au urcat pe scenă au arătat că pot purta în suflet respectul pentru țară, tradiție și valorile moștenite de la generațiile anterioare.

Prin această manifestare, administrația locală din Ardud a evidențiat importanța păstrării și promovării patrimoniului cultural românesc, dar și a implicării tinerelor generații în viața culturală a comunității.

România nu înseamnă doar istoria pe care o moștenim, ci și identitatea pe care o trăim, o transmitem și o ducem mai departe, împreună.

Mesajul transmis la finalul evenimentului a fost unul de sărbătoare și unitate: La mulți ani, România! La mulți ani tuturor românilor, oriunde s-ar afla!