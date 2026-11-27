Bărbatul lucra la realizarea unei rețele de canalizare când malul de pământ s-a surpat peste el. Din păcate, victima nu a supraviețuit

O tragedie cumplită s-a produs joi după-amiază, 26 noiembrie, în localitatea Lechința, unde un muncitor în vârstă de 52 de ani și-a pierdut viața în timpul unor lucrări de construcții. Bărbatul participa la realizarea unei rețele de canalizare pe strada Josani, când un mal de pământ s-a surpat și l-a surprins sub tonele de pământ. Evenimentul a fost anunțat printr-un apel la 112, iar la fața locului au intervenit echipele de salvare. Din nefericire, în ciuda intervenției, pentru muncitor nu s-a mai putut face nimic.

Accidentul s-a produs în timpul lucrărilor la canalizare

Potrivit informațiilor transmise de polițiști, apelul la numărul unic de urgență 112 a fost înregistrat la ora 15:03. Sesizarea a fost preluată de polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală Gherța Mică, care s-au deplasat la locul producerii evenimentului.

Din primele verificări efectuate, oamenii legii au stabilit că victima era un bărbat de 52 de ani, din localitatea Lechința, angajat al unei societăți comerciale cu profil de construcții.

Acesta desfășura lucrări pentru realizarea unei rețele de canalizare pe strada Josani, moment în care malul de pământ s-a surpat, surprinzându-l pe muncitor.

Necropsia va stabili cauza exactă a decesului

În urma accidentului, bărbatul a decedat. Cadavrul a fost transportat la unitatea medico-legală, unde urmează să fie efectuată necropsia pentru stabilirea cauzei exacte a morții.

Polițiștii continuă cercetările pentru stabilirea cu exactitate a tuturor împrejurărilor în care s-a produs tragicul eveniment.

Moartea muncitorului readuce în atenție pericolele majore la care sunt expuși angajații care desfășoară lucrări de construcții și intervenții în săpături, unde surparea malurilor de pământ poate avea consecințe dramatice.