Un incendiu izbucnit în jurul orei 03:20 a distrus o anexă de aproximativ 40 de metri pătrați, existând pericolul ca flăcările să ajungă la locuință

Momente de alertă în noaptea de vineri spre sâmbătă, pe strada Zorilor din municipiul Satu Mare, unde un incendiu puternic a cuprins o anexă gospodărească. Flăcările s-au extins rapid, iar situația era cu atât mai periculoasă cu cât exista riscul propagării focului la casa de locuit. Pompierii militari au intervenit cu mai multe echipaje pentru stingerea incendiului și protejarea locuinței. Din fericire, evenimentul nu s-a soldat cu victime.

11 pompieri au intervenit pentru stingerea incendiului

Alarma a fost dată în jurul orei 03:20, când pompierii militari din cadrul Detașamentului Satu Mare au fost solicitați să intervină.

La fața locului au fost trimise două autospeciale de stingere cu apă și spumă, încadrate cu 11 cadre militare.

La sosirea echipajelor, incendiul se manifesta generalizat la nivelul anexei gospodărești, pe o suprafață de aproximativ 40 de metri pătrați. Pompierii au acționat pentru localizarea și lichidarea flăcărilor, reușind să împiedice propagarea acestora la locuință.

Scurtcircuitul electric, cauza probabilă

Potrivit primelor evaluări, cauza probabilă de producere a incendiului a fost un scurtcircuit electric.

Pompierii recomandă cetățenilor să verifice periodic instalațiile electrice și să apeleze exclusiv la personal autorizat pentru remedierea eventualelor defecțiuni, pentru a preveni astfel de evenimente.