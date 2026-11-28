De: DANIEL CARANDA - EDITORIALIST LA VERTICALI PENTRU ROMÂNIA, corespondent de Buzău, teolog și scriitor, Fondator al revistei creștine ortodoxe ”Viața Spirituală”;

Frate al Sfântului Apostol Petru și originar din Betsaida Galileii, Sfântul Andrei a ales calea dăruirii absolute, fiind mai întâi ucenic al Sfântului Proroc Ioan Botezătorul, iar mai apoi cel dintâi chemat la apostolie de Mântuitorul Iisus Hristos, urmând cu râvnă îndemnul fundamental al Sfintei Evanghelii:

„Oricine voiește să vină după Mine să se lepede de sine, să-și ia crucea și să-Mi urmeze Mie”.





EVLAVIA ROMÂNILOR DIN ITALIA

ȘI LITANIA ÎNCREDINȚĂRII ÎN MIJLOCIREA

SFÂNTULUI APOSTOL ANDREI

În diaspora românească, și cu precădere în comunitățile din Italia, sărbătoarea Sfântului Apostol Andrei este trăită cu o intensitate aparte. Când pașii credincioșilor se îndreaptă spre sfântul altar, rugăciunea devine o litanie solemnă de mulțumire și cerere pentru sănătate, pace și păstrarea identității creștine pe meleaguri străine. Această rugăciune de obște unește duhovnicește românii din peninsula italică cu miile de pelerini care înconjoară sfântul lăcaș din Dobrogea, arătând că Biserica este un singur trup în Hristos.





Pelerinajul de la Peșteră – Taina Jertfei, a Răbdării și Scutul Neamului

Ocrotitor neobosit al poporului român, Sfântul Apostol Andrei adună an de an sute de mii de oameni. Gestul de a sta ore în șir la rând, în frig sau ploaie, învăluiți de mirosul de tămâie și de șoaptele rugăciunilor, este o mărturisire vizibilă a credinței active.

Sfântul Apostol Andrei, prin propovăduirea Sfintei Evanghelii și prin martiriul său pe crucea în formă de X la Patras, alături de toți sfinții neamului, ne dovedește că Dumnezeu este unul și întreit în persoane, așa cum mărturisește Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan (1 Ioan 5:7), iar sfinții sunt una în Hristos, oferindu-ne un reper moral de neclintit.

Prezența duhovnicească a Sfântului Andrei în pământul românesc este considerată de credincioși un adevărat scut duhovnicesc care a ocrotit neamul de-a lungul secolelor, iar bătrânii veniți la pelerinaj își amintesc cu evlavie cum Cel Întâi Chemat a vegheat asupra țării în momente de grea cumpănă: în timpurile cotropirilor barbare, în Războiul de Independență, în dramaticele conflagrații ale Primului și Al Doilea Război Mondial, păstrând aprinsă candela credinței creștine, dar și în zilele frământate ale Revoluției Române din 1989.





Astăzi, în vremuri de nouă încercare, când zgomotul războiului răsună chiar la granițele țării, bătrânii se roagă cu și mai multă stăruință pentru ca România să fie ferită de urgia conflictelor și să dăinuie în pace

Printre cei care așteaptă la lungul rând de la Peștera Sfântului Andrei, dialogurile poartă încărcătura tainică a sufletului românesc.

Întrebată de ce a parcurs sute de kilometri pentru a ajunge în Dobrogea, doamna Maria, o femeie de 64 de ani venită din zona Moldovei, mărturisește cu lacrimi în ochi:

„Am venit să-i mulțumesc Sfântului Apostol Andrei pentru că ne-a încreștinat neamul și pentru că mi-a ascultat rugăciunile la vreme de boală. Când ajungi în Peșteră, uiți de tot frigul și de toate orele de oboseală.”





Alături de ea, moș Gheorghe, un bătrân de 81 de ani din județul Constanța, sprijinit în toiag, adaugă cu voce tremurândă:

„Sfântul Andrei ne-a pus temelia credinței și ne-a ținut neamul în picioare când ne-a fost mai greu. A fost cu strămoșii noștri, ne-a scăpat de prăpăd în războaie și ne veghează din ceruri. Vin să-I mulțumesc lui Dumnezeu că m-a ridicat din suferință și să mă rog din tot sufletul ca Sfântul să oprească războiul de la granițe și să ne păstreze pacea în țară.”





Puțin mai în spate, Andrei, un tânăr de 29 de ani întors recent din Marea Britanie, adaugă în șoaptă:

„M-am întors acasă special pentru acest pelerinaj, de ziua sfântului al cărui nume îl port. Mă rog pentru liniște sufletească, pentru minte luminată și pentru puterea de a rămâne ancorat în credință, oricât de greu ar fi departe de țară.”





Aceste mărturii simple reflectă adevărul profund al vieții creștine: omul, fără credința în Dumnezeu și fără ajutorul sfinților este nimic și nu poate realiza nimic durabil pe acest pământ.





Tot ceea ce clădim fără binecuvântare divină se risipește ca pleava în vânt, în timp ce rugăciunea și mijlocirea sfinților rămân singurele temelii neclintite ale existenței noastre.





Surse Biografice / Bibliographical Sources

Limba Română:

Sfântul Nicodim Aghioritul – Sinaxarul Bisericii Ortodoxe (30 Noiembrie – Cinstirea Sfântului Apostol Andrei, Cel Întâi Chemat, Ocrotitorul României).

Eusebiu de Cezarea – Istoria Bisericească (referințe despre misiunea Sfântului Andrei în Scația / Dobrogea).

Mitropolitul Dosoftei – Viața și petrecerea sfinților.

English:

St. Nikolai Velimirovich – The Prologue from Ohrid: Lives of Saints (November 30: The Holy Apostle Andrew the First-Called).

Great Synaxaristes – The Life and Martyrdom of Saint Andrew the Apostle.

Orthodox Church in America (OCA) – Lives of the Saints: Apostle Andrew the First-Called.



