















Bravo, campionilor Europei! ” e mesajul celor de la Catena Satu Mare.









Performanță extraordinară pentru Catena Racing Team, care a cucerit titlul de campioană a Europei la minifotbal, în cadrul Euro Business Cup 2026, competiție desfășurată în Antalya, Turcia.Un succes deosebit pentru întreaga familie Catena, dar și un motiv de mândrie pentru județul Satu Mare.Această performanță are o însemnătate aparte pentru Filiala Catena Satu Mare, care a avut doi reprezentanți în echipa campioană a Europei: Bogdan Faur și Gabriel Cădar.După ce anul trecut echipa Filialei Catena Satu Mare a câștigat locul I în competiția internă de fotbal Catena, anul acesta doi dintre jucătorii săi au făcut pasul spre marea performanță europeană.Bogdan Faur și Gabriel Cădar au avut o contribuție deosebită la câștigarea trofeului, remarcându-se prin golurile marcate, determinare, ambiție și spirit de echipă. Evoluțiile lor au contribuit la succesul unei echipe care a demonstrat că pasiunea și munca pot duce la rezultate extraordinare.„Pentru noi, cei din Filiala Catena Satu Mare, este o bucurie și o mândrie deosebită să vedem că doi dintre colegii noștri au contribuit atât de mult la câștigarea unui titlu european.Este o performanță care ne onorează nu doar pe noi, ca filială, ci și municipiul și județul Satu Mare.Cu atât mai mult cu cât, anul trecut, acești doi colegi făceau parte din echipa noastră câștigătoare la nivel intern, iar astăzi sunt campioni ai Europei.Îi felicit din suflet pe Bogdan și Gabi pentru evoluțiile lor, pentru ambiția și dăruirea de care au dat dovadă și pentru felul în care ne-au reprezentat. Felicitări întregii echipe Catena Racing Team, staff-ului tehnic și conducerii pentru această performanță remarcabilă!”, a declarat Florian Șopronyi, managerul Filialei Catena Satu Mare și al echipei de fotbal Catena Satu Mare.Victoria obținută la Antalya reprezintă mai mult decât un trofeu. Este rezultatul muncii, al pasiunii și al spiritului de echipă, valori care unesc oamenii atât în activitatea profesională, cât și pe terenul de sport.”Felicitări, Bogdan și Gabi! Felicitări întregii echipe Catena Racing Team!Ați făcut cinste României, județului Satu Mare și întregii familii Catena!