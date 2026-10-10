Expoziția „Origins” aduce arta contemporană sătmăreană la Casa Meșteșugarilor

Locale 10.10.2026 11:05
Expoziția „Origins” aduce arta contemporană sătmăreană la Casa Meșteșugarilor


Casa Meșteșugarilor din Satu Mare găzduiește, în perioada 9–23 octombrie, expoziția de artă contemporană „Origins”, care aduce în atenția publicului lucrări ale artiștilor sătmăreni.

Evenimentul este organizat de Asociația Sphera Contemporary, cu sprijinul Primăriei Municipiului Satu Mare și al Centrului Cultural „G.M. Zamfirescu”.

Expoziția le oferă iubitorilor de artă ocazia de a descoperi creații contemporane realizate de artiști locali, într-un spațiu dedicat întâlnirii dintre public și comunitatea artistică sătmăreană.

Persoanele interesate pot vizita expoziția „Origins” la Casa Meșteșugarilor până pe 23 octombrie.

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