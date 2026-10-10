Casa Meșteșugarilor din Satu Mare găzduiește, în perioada 9–23 octombrie, expoziția de artă contemporană „Origins”, care aduce în atenția publicului lucrări ale artiștilor sătmăreni.
Evenimentul este organizat de Asociația Sphera Contemporary, cu sprijinul Primăriei Municipiului Satu Mare și al Centrului Cultural „G.M. Zamfirescu”.
Expoziția le oferă iubitorilor de artă ocazia de a descoperi creații contemporane realizate de artiști locali, într-un spațiu dedicat întâlnirii dintre public și comunitatea artistică sătmăreană.
Persoanele interesate pot vizita expoziția „Origins” la Casa Meșteșugarilor până pe 23 octombrie.