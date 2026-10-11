



Sâmbătă, 17 octombrie 2026, de la ora 18:00, Sala Mare a Teatrului de Nord din Satu Mare va găzdui o proiecție specială a filmului „Iertarea”, cel mai recent film al regizorului Nicolae Mărgineanu. Evenimentul va fi urmat de o întâlnire cu publicul.

Filmul urmărește povestea unui fost gardian care, după douăzeci de ani, pornește în căutarea omului pe care l-a schilodit. Este o poveste despre vinovăție, asumarea faptelor și încercarea de a obține iertarea.

După proiecție, spectatorii vor putea participa la un dialog cu regizorul Nicolae Mărgineanu, cu Cuzin Toma, actorul din rolul principal, și cu Radu Botar, actor al Trupei „Mihai Raicu” a Teatrului de Nord.

Evenimentul este organizat de Asociația „Cu Voi și pentru Voi”, în parteneriat cu Teatrul de Nord și Centrul Cultural „G. M. Zamfirescu”.

Biletele pot fi cumpărate online sau de la agenția de bilete de pe strada Horea nr. 6. Mai multe informații despre proiecție sunt disponibile aici.