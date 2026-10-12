În fiecare an, la data de 13 octombrie, este marcată Ziua Internațională pentru Reducerea Riscului la Dezastre, un prilej de a evidenția importanța măsurilor de prevenire și a pregătirii populației pentru a face față situațiilor de urgență. Totodată, această zi promovează responsabilitatea individuală și colectivă în construirea unei comunități mai sigure și mai reziliente.





Anul acesta, marți, 13 octombrie 2026, va fi marcată și Ziua Informării Preventive, un demers dedicat creșterii gradului de conștientizare a riscurilor și familiarizării cetățenilor cu măsurile pe care le pot adopta pentru protejarea vieții și a bunurilor.





Cu această ocazie, Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Someș” al județului Satu Mare va desfășura o serie de activități de informare și educare preventivă, adresate în special copiilor și tinerilor, dar și părinților și cadrelor didactice.





Sub deviza „Reziliența începe acasă”, pompierii sătmăreni vor ajunge în mai multe unități de învățământ din județ, precum și în cluburile de copii, unde vor organiza lecții deschise și activități interactive. Prin intermediul acestora, participanții vor afla cum trebuie să se comporte înainte, în timpul și după producerea unor situații de urgență, precum și care sunt măsurile esențiale pentru prevenirea incidentelor și limitarea efectelor acestora.





Activitățile vor urmări dezvoltarea unui comportament preventiv încă de la vârste fragede, prin transmiterea unor informații utile și prin exemple practice, adaptate diferitelor categorii de vârstă.





De asemenea, vor fi amenajate puncte de informare preventivă la Shopping City Satu Mare și în Piața 25 Octombrie, unde cetățenii vor putea discuta cu reprezentanții inspectoratului și vor primi recomandări privind modul de acțiune în cazul producerii unor situații de urgență.





Pentru cei care doresc să descopere mai îndeaproape activitatea pompierilor, subunitățile inspectoratului își vor deschide porțile marți, 13 octombrie 2026, în intervalul orar 10:00–17:00. Vizitatorii vor avea ocazia să admire tehnica de intervenție și să afle mai multe despre misiunile pompierilor și despre modul în care aceștia acționează pentru protejarea comunității.





Prevenirea începe cu informarea, iar pregătirea poate face diferența în momentele critice. De aceea, îi încurajăm pe toți să acorde atenție recomandărilor preventive și să transmită mai departe informațiile care pot salva vieți.





Pentru informații suplimentare despre comportamentul adecvat în situații de urgență, cetățenii pot accesa platforma națională fiipregătit.ro sau pot descărca gratuit aplicația DSU, disponibilă în App Store și Google Play.





Siguranța începe cu fiecare dintre noi!