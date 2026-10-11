





„Conviețuire interetnică în Satu Mare – Artă culinară tradițională ucraineană”

Gust, tradiție și bună conviețuire la Păulian.

L ucraineni, români, maghiari și romi, împreună la o sărbătoare a comunității

Peste 150 de participanți, invitați din România și Ucraina, preparate tradiționale, muzică și dansuri au transformat duminică, 11 octombrie 2026, localitatea Păulian, din comuna Doba, într-un loc al întâlnirii dintre culturi. Evenimentul „Conviețuire interetnică în Satu Mare – Artă culinară tradițională ucraineană” a fost mai mult decât o celebrare a gastronomiei: a fost o sărbătoare a gustului bun, a bunului-simț și a respectului dintre comunitățile care trăiesc împreună în județul Satu Mare.

Organizat de Uniunea Ucrainenilor din România – Filiala Satu Mare și organizația locală Păulian, în parteneriat cu Consiliul Local al comunei Doba, Muzeul Județean Satu Mare, Muzeul Arhitecturii și Civilizației Populare din Ujgorod, Gazeta de Nord-Vest și Nord-Vest TV, evenimentul a reunit localnici și oaspeți din mai multe localități ale județului, alături de reprezentanți ai instituțiilor și comunităților din regiunea Transcarpatia, Ucraina.

O sărbătoare în care diferențele au devenit motive de apropiere

La Păulian, tradițiile nu au fost doar prezentate publicului, ci împărtășite cu generozitate. Ucraineni, români, maghiari și romi s-au întâlnit într-o atmosferă în care ospitalitatea, respectul reciproc și bucuria de a fi împreună au fost valorile care au dat tonul întregii zile.

Evenimentul a debutat cu intonarea imnurilor de stat ale României și Ucrainei, urmată de mesajele oficialilor și invitaților. În intervenția sa, primarul comunei Doba a subliniat rolul tradițiilor culinare în apropierea oamenilor, arătând că o rețetă păstrează memoria unei familii, iar un preparat poate spune povestea unui întreg loc.

Gazda evenimentului a mulțumit Uniunii Ucrainenilor din România – Filiala Satu Mare pentru inițiativa organizării manifestării în comuna Doba, unde funcționează și o organizație locală a Uniunii, precum și invitaților din Ucraina și instituțiilor partenere pentru participare și deschidere.

Irina Liuba Horvat, un exemplu de implicare în viața comunității ucrainene

Un rol important în organizarea și promovarea evenimentului i-a revenit doamnei Irina Liuba Horvat, secretar general al Uniunii Ucrainenilor din România și președintă a Filialei Satu Mare, un exemplu de implicare și devotament față de comunitatea ucraineană și față de păstrarea identității sale culturale.

În mesajul adresat participanților, aceasta a evidențiat importanța păstrării limbii, culturii și tradițiilor ucrainene, dar și necesitatea ca respectul față de propria identitate să fie însoțit de aprecierea culturii celorlalți.

Reprezentanta Uniunii a amintit că organizația desfășoară anual sute de activități culturale, științifice, educative și tradiționale, menite să păstreze legătura comunităților ucrainene cu propriile rădăcini și să transmită această moștenire generațiilor tinere.

„Tradițiile românilor, ucrainenilor, maghiarilor, romilor și ale tuturor comunităților din județul Satu Mare fac parte din patrimoniul nostru comun și merită cunoscute și promovate”, a fost mesajul transmis în cadrul evenimentului.

Irina Liuba Horvat a mulțumit, totodată, reprezentanților comunităților etnice, membrilor organizațiilor locale ale Filialei Satu Mare și tuturor celor care contribuie, prin implicare și dedicare, la păstrarea și promovarea tradițiilor ucrainene.

Invitați din România și Ucraina, uniți de respectul pentru cultură

La manifestare au participat reprezentanți ai Uniunii Ucrainenilor din România, ai administrației locale și regionale din Ucraina, precum și oameni implicați în viața culturală și educațională a comunităților.

Printre invitați s-au numărat Vasile Buciuța, trezorier al Uniunii Ucrainenilor din România și prim-vicepreședinte al Filialei Satu Mare, care a transmis salutul conducerii Uniunii și mesajul de susținere pentru activitățile dedicate comunităților ucrainene.

Din regiunea Transcarpatia au fost prezenți Myroslava Lyvch, reprezentantă a administrației regionale, Vasyl Hudynyț, primarul comunei Koloceava, Volodymyr Markovych, directorul Centrului de Servicii Culturale din Koloceava, și Janna Mykytiuk, directoarea unei școli speciale din Hust și consilieră a comunei Vişkovo.

La eveniment a participat și Florin-Cristian Mureșan, reprezentant al Gazetei de Nord-Vest, partener media al Filialei Satu Mare a Uniunii Ucrainenilor din România, care a reafirmat prin prezență legătura de colaborare și prietenie cu organizatorii.

Întâlnirea a oferit prilejul unor mesaje de apreciere pentru inițiativa organizatorilor și pentru implicarea administrației locale din Doba în susținerea dialogului cultural și a relațiilor dintre comunitățile din România și Ucraina.

Bucătăria ucraineană, artă și memorie transmisă din generație în generație

Punctul de atracție al zilei a fost arta culinară tradițională ucraineană. Gospodinele au pregătit cu pricepere preparate specifice, păstrând rețete și obiceiuri transmise din generație în generație.

Borșul ucrainean, colțunașii tradiționali și alte preparate pregătite cu grijă au demonstrat că gastronomia este mult mai mult decât hrană: este memorie, identitate și o formă de ospitalitate.

Masa întinsă la Păulian a devenit simbolul unei comunități în care oamenii au ales să împartă nu doar bucatele, ci și poveștile, obiceiurile și bucuria întâlnirii. A fost o adevărată sărbătoare a gustului bun, în care măiestria gospodinelor s-a împletit cu bunul-simț și cu respectul pentru ceilalți.

Muzică, dans și emoție, într-un program artistic deosebit

Atmosfera a fost completată de un program artistic în care tradițiile ucrainene și cele locale au prins viață prin cântec, instrumente și dans.

Un moment deosebit l-a oferit ansamblul „Zakarpatska Pysanka”, de la Academia de Cultură și Arte din Ujhorod, coordonat de Oksana Hyzhun. Prin interpretări vocale, muzică și coregrafii inspirate din patrimoniul Transcarpatiei, artiștii au adus în fața publicului frumusețea și diversitatea culturii ucrainene.

Programul a inclus momente vocale susținute de Mykola Onysko, Anhelina Fetko și Myroslava Matsola, precum și coregrafii semnate de Lesia Vakarov, Viktoriia Kuzan, Ivanna Pavlo și Myroslava Symurnyk.

Pe scenă au urcat și copii și tineri din comuna Doba, între care Ayan Sălăjan, Alessia Oltean, Marina și Adelin Șandor și Rebeca Benzar. Un alt moment apreciat a fost cel susținut de trupa de dansuri tradiționale rome „Trandafirul Alb”, din Doba, care a adus în program energia și expresivitatea dansului tradițional.

Prin participarea artiștilor din Ucraina și a tinerilor din comunitatea locală, evenimentul a demonstrat că tradițiile nu sunt doar o moștenire a trecutului, ci un patrimoniu viu, care se transmite prin oameni, prin educație și prin întâlniri între generații.

Păulian, un exemplu de bună conviețuire în județul Satu Mare

La eveniment au participat peste 150 de persoane din Micula, Tarna Mare, Decebal, Păulian, Doba, Satu Mare și Terebești, iar întâlnirea a confirmat că diversitatea etnică poate fi o resursă valoroasă pentru viața comunității.

Într-un județ în care românii, ucrainenii, maghiarii și romii împart aceleași localități, aceleași preocupări și aceleași bucurii, astfel de manifestări contribuie la consolidarea relațiilor dintre oameni și la transmiterea unui mesaj simplu, dar esențial: respectul reciproc se construiește prin cunoaștere, dialog și participare.

La Păulian, tradițiile nu au stat unele lângă altele, ci s-au întâlnit prin cântec, dans, ospitalitate și bucuria de a fi împreună.

A fost o zi în care s-a celebrat arta culinară ucraineană, dar mai ales bunul-simț, omenia și buna conviețuire dintre comunitățile din comuna Doba și din județul Satu Mare.

Nord-Vest TV și Gazeta de Nord-Vest au fost alături de această întâlnire a culturilor, surprinzând în imagini momentele unei sărbători care a demonstrat că diversitatea unește atunci când este însoțită de respect și generozitate.





















































































































































































































































































































































































































































































































































