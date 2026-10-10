



Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Satu Mare au aplicat peste 50 de sancțiuni contravenționale, în valoare totală de peste 30.000 de lei, în urma activităților desfășurate joi, 8 octombrie.

Acțiunile au urmărit prevenirea și combaterea faptelor care afectează normele de conviețuire socială, siguranța persoanelor și a bunurilor, precum și menținerea ordinii și liniștii publice.

Potrivit IPJ Satu Mare, sancțiunile au fost aplicate în baza Legii nr. 61/1991, care reglementează sancționarea faptelor de încălcare a normelor de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice.