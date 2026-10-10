Amenzi de peste 30.000 de lei pentru încălcarea ordinii și liniștii publice în județul Satu Mare

Locale 10.10.2026 17:15
Amenzi de peste 30.000 de lei pentru încălcarea ordinii și liniștii publice în județul Satu Mare


Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Satu Mare au aplicat peste 50 de sancțiuni contravenționale, în valoare totală de peste 30.000 de lei, în urma activităților desfășurate joi, 8 octombrie.

Acțiunile au urmărit prevenirea și combaterea faptelor care afectează normele de conviețuire socială, siguranța persoanelor și a bunurilor, precum și menținerea ordinii și liniștii publice.

Potrivit IPJ Satu Mare, sancțiunile au fost aplicate în baza Legii nr. 61/1991, care reglementează sancționarea faptelor de încălcare a normelor de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice.

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