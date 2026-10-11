Liga a 3-a

S-a spart gheața! Unirea Tășnad a obținut prima victorie a sezonului

Unirea Tășnad a bifat sâmbătă primul succes din actuala ediție de campionat, după ce s-a impus pe teren propriu, cu scorul de 1–0, în fața formației Viitorul Academia de Fotbal Cluj-Napoca, într-o partidă din etapa a 8-a a Ligii 3. Unicul gol al întâlnirii a fost marcat de Denis Matei, în minutul 20.

După mai multe etape în care rezultatele au întârziat să apară, Unirea Tășnad a reușit să obțină mult așteptata victorie. Formația tășnădeană a profitat de avantajul terenului propriu și a trecut la limită de Viitorul Academia de Fotbal Cluj-Napoca, într-un meci în care golul marcat în prima repriză a făcut diferența.

Gazdele au deschis scorul în minutul 20, prin mijlocașul Denis Matei, care a adus bucuria în tabăra Unirii. După înscrierea golului, tășnădenii au gestionat bine jocul, au păstrat posesia balonului și au continuat să pună probleme în ofensivă.

În același timp, organizarea defensivă a fost una eficientă, iar adversarii nu au reușit să-și creeze prea multe oportunități de a restabili egalitatea. Unirea a păstrat avantajul până la fluierul final și a obținut trei puncte importante în lupta pentru îmbunătățirea situației din clasament.

Unirea urcă un loc în clasament

Victoria din etapa a 8-a le-a adus tășnădenilor nu doar primele trei puncte ale sezonului, ci și o urcare în clasament. Unirea a părăsit penultima poziție și ocupă acum locul 10, de pe care va aborda următoarea etapă.

Pentru echipa sătmăreană, succesul poate reprezenta un punct de plecare pentru o perioadă mai bună, mai ales că formația a demonstrat că poate gestiona un avantaj minim și că poate obține rezultate atunci când jocul defensiv funcționează.

Deplasare la Oradea, în etapa următoare

În runda următoare, programată pentru 17 octombrie, Unirea Tășnad va evolua în deplasare, la Oradea, împotriva formației Transilvania Sport Academy, ocupanta ultimei poziții în clasament.

După primul succes al sezonului, tășnădenii vor încerca să continue pe aceeași linie și să obțină un nou rezultat pozitiv, care să le permită să se îndepărteze de zona inferioară a ierarhiei.

Unirea Tășnad: Bogdan Palfi – Jude Nwankwo, Denis Matei, Mory Sanogo (Alexandru Ghiță, 36’), Roland Vajda (cpt.), Ștefan Funkenhauzer, Dominic Székely (Denis Toma, 86’), Sainey Njie (Laurențiu Caba, 72’), Emanuel Topan (Claudiu Băciuț, 86’), Ionuț Sălăjan, Gabriel Pálinkás (Tiago Chira, 46’).

Rezultatele etapei:

SERIA 8, etapa 8

Sănătatea Cluj – SCM Zalău 1-1

Emanuel Negru (16) / Vlad Costea (71)

Lotus Băile Felix – Bihorul Beiuş 0-1

Alexandru Rus (68)

CSM Sighetu Marmației – Unirea Dej 3-0

Chika Odoh (9), Dragoș Mănescu (45+1), Alex Oltean (53)

Unirea Tăşnad – Viitorul Cluj 1-0

Denis Matei (20)

Minaur Baia Mare – Transilvania Sport Academy 6-0

Raul Krausz (24), Emanuel Dat (31), Alexandru Buziuc (35), Andy Bădici (45), Dragoș Nedelcu (69), David Ciubăncan (87)

Crişul Sântandrei – Academica Recea 0-2

Sergiu Ciocan (64), David Zoicaș (85)

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