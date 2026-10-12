Oașul Negrești-Oaș, victorie categorică la Lazuri!

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L liderul își continuă parcursul fără înfrângere în Liga 4 Elite

Oașul 1969 Negrești-Oaș a încheiat etapa a șasea a Ligii a IV-a Elite DENDIAROM cu o victorie clară, scor 6-1, pe terenul celor de la Voința Lazuri. Formația din capitala Țării Oașului și-a confirmat statutul de lider, după un meci în care și-a construit încă din prima repriză un avantaj consistent.

Ultima partidă a etapei nu a adus surprize. Oașul 1969 Negrești-Oaș s-a impus duminică în deplasare, pe terenul ultimei clasate, Voința Lazuri, într-un meci pe care l-a controlat și în care eficiența ofensivă a făcut diferența.

Morar, în prim-plan cu o dublă rapidă

Liderul a început în forță și a rezolvat practic soarta partidei încă din primele minute. Emanuel Morar a punctat de două ori, în minutele 10 și 11, oferindu-le oaspeților un avantaj rapid de două goluri.

Presiunea echipei din Negrești-Oaș a continuat, iar Ianis Bumbar a majorat diferența în minutul 25. Trei minute mai târziu, Vasile Pop cu o execuție superbă de la marginea careului a înscris pentru 4-0, iar Oașul a intrat la vestiare cu un avantaj confortabil.

După pauză, Voința Lazuri a reușit să înscrie golul de onoare prin Roland Pinkovai, în minutul 80. Finalul a aparținut însă tot oaspeților. Flavius Goja a transformat un penalty în minutul 90, iar Emanuel Morar a închis tabela în al doilea minut al prelungirilor, completându-și hat-trick-ul.

Voința Lazuri – Oașul 1969 Negrești-Oaș 1-6 (0-4)

Marcatori: Roland Pinkovai (80), respectiv Emanuel Morar (10, 11, 90+2), Ianis Bumbar (25), Vasile Pop (28), Flavius Goja (90, penalty).

Recolta Dorolț și Olimpia II, victorii pe teren propriu

În celelalte partide ale etapei, Recolta Dorolț a câștigat la limită, scor 1-0, confruntarea cu Turul Micula. Unicul gol al întâlnirii a fost înscris de Raul Apai, în minutul 19.

CSM Olimpia Satu Mare II a obținut o victorie cu 2-1 în fața formației CSM Victoria Carei. Denis Maxineanu, în minutul 17, și Valentin Ardeiu, în minutul 37, au marcat pentru sătmăreni, în timp ce Raul Koter a redus din diferență în minutul 76.

Iar CSM Olimpia face uitată înfrângerea neașteptată, 1-6 cu Someșul Odoreu și provoacă celor de la Victoria prima înfrângere a sezonului.

Un meci spectaculos s-a disputat și la Odoreu, unde Talna Orașu Nou s-a impus cu 3-2 în fața echipei Someșul Odoreu. După o primă repriză fără goluri, gazdele au deschis scorul prin Gergely Mihai, în minutul 49. David Porras-Rodriguez a egalat în minutul 53, iar Valentino Tafa a adus-o pe Someșul în avantaj în minutul 66. Talna a revenit însă prin Claudiu Soproni, în minutul 77, iar Kecskes Roger a marcat golul victoriei în minutul 90.

Oașul rămâne lider și neînvinsă

După șase etape, Oașul 1969 Negrești-Oaș își păstrează poziția de lider și rămâne fără înfrângere în actuala ediție a Ligii a IV-a Elite.

În urma victoriei de la Lazuri, formația oșeană își consolidează poziția în fruntea clasamentului, în timp ce Voința rămâne fără punct după primele șase partide.

Campionatul județean continuă cu o luptă strânsă în spatele liderului, unde CSM Victoria Carei, Recolta Dorolț, CSM Olimpia Satu Mare II și Talna Orașu Nou încearcă să rămână în cursa pentru primele poziții.

Pentru Oașul Negrești Oaș urmează o sserie interesantă de trei meciuri pe teren propriu. Primul se anunță un adevărat derby al ultimei etape a turului, cel cu CSM Olimpia.

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