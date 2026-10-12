Unitatea de Primire Urgențe a acordat asistență medicală pentru 508 persoane în weekendul care a trecut, iar 101 pacienți au fost internați pentru investigații suplimentare și tratament

Unitatea de Primire Urgențe a înregistrat un nou weekend solicitant, cu sute de persoane care au avut nevoie de îngrijiri medicale. În total, 508 pacienți s-au prezentat la UPU, din diverse motive, de la probleme medicale care au necesitat evaluare de specialitate până la situații care au impus internarea. Dintre aceștia, 101 au rămas în spital pentru continuarea investigațiilor și administrarea tratamentului necesar.

283 de cazuri au fost încadrate drept urgențe

Potrivit datelor centralizate, din totalul prezentărilor, 283 au fost încadrate drept urgențe, în timp ce alte 110 cazuri au fost considerate non-urgențe. De asemenea, în evidențe au fost înregistrate 110 prezentări la categoria „critici”.

În urma evaluărilor medicale, 101 pacienți au fost internați, pentru a beneficia de investigații suplimentare și de tratamentul indicat de medici.

Numărul ridicat de prezentări a reflectat activitatea intensă desfășurată de personalul medical al Unității de Primire Urgențe pe parcursul weekendului.