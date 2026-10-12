Flavius Goje, gol pentru Oașul, la 46 de ani!

Florin Cristian Mureșan













Uneori, fotbalul îți oferă povești pe care numai timpul le poate scrie. Flavius Goje este protagonistul uneia dintre ele. La 46 de ani, acesta a intrat pe finalul partidei dintre Voința Lazuri și Oașul 1969 Negrești-Oaș și a transformat un penalty, înscriind golul de 5–1 pentru formația oșeană, în victoria care avea să se încheie cu scorul de 6–1.Pentru cei care își amintesc fotbalul sătmărean de la sfârșitul anilor ’90, numele lui Flavius Goje evocă însă o altă perioadă. El făcea parte din lotul Olimpiei Satu Mare în sezonul 1998–1999, când echipa sătmăreană evolua în Divizia A și întâlnea formații de prim rang ale fotbalului românesc. A fost de altfel ultima prezență a Olimpiei pe prima scenă fotbalistică a țării…Un asemenea moment a fost confruntarea cu Steaua București, încheiată cu victoria bucureștenilor, scor 3–2, pe stadionul Lia Manoliu. În acel meci, Goje a primit din partea antrenorului Gabi Both sarcina de a-l marca pe Laurențiu Roșu , un episod care a rămas în memoria celor prezenți. Căxi Roșu era una dintre vedetele trupei antrenate atunci de Emerich Jenei iar Goje un tânăr debutant în Divizia A.Am fost acolo atunci și am fost prezent și la meciul de la Lazuri. Să-l vezi pe Flavius Goje, după atâția ani, intrând pe teren și transformând un penalty la 46 de ani înseamnă să surprinzi, în două cadre îndepărtate în timp, continuitatea unei pasiuni pentru fotbal.Golul de la Lazuri nu a schimbat doar tabela. A adăugat un nou capitol unei povești care leagă anii de Divizia A ai Olimpiei de fotbalul județean de astăzi. Iar pasiunea pentru fotbal a rămas neschimbată pentru un Goje care nu a strâmbat din nas la cei 46 de ani să între la joc pe o vreme deloc prietenoasă și un teren alunecos…De la duelurile cu Steaua, la golul de la 46 de ani: Flavius Goje continuă să fie pe teren și să marcheze.La 46 de ani, Flavius Goje a oferit cu siguranță unul dintre momentele memorabile ale etapei a șasea din Liga a IV-a Elite DENDIAROM.